Meleficent: Angelina Jolie prende in considerazione il ritorno di Malefica

Negli ultimi mesi Angelina Jolie è stata protagonista di molte news, ma non cinematografiche. Sembra comunque esserci una luce alla fine del tunnel, e questa luce potrebbe essere rappresentata proprio dalla celebre Casa di Topolino, la Disney.

Ultimamente la sua rottura con il bello di Hollywood, Brad Pitt, è passata in primo piano rispetto a qualsiasi altra news inerente all’attrice. A quanto pare, però, la Jolie non vuole permettere a questo caos della vita privata di influire anche sulla sua carriera cinematografica, così ha iniziato a concentrarsi nuovamente sui suoi prossimi progetti, tra cui, a quanto pare, anche un possibile sequel di Maleficent. Il sequel della villain de La Bella Addormentata nel Bosco è un progetto che la Dinsey desidera realizzare da tempo, fin dal successo al box office del primo.

Attualmente l’attrice ha due progetti in cantiere per la Universal, incluso un adattamento di Catherine The Great And Potemkin: The Imperial Love Affair e un dramma sulla Seconda Guerra Mondiale intitolato The Spy Who Loved Me. Ovviamente i due film non hanno una portata equivalente al sequel di Maleficent, e accettare nuovamente il ruolo da parte della Jolie significherebbe iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, mettendo una pietra sopra il passato recente, e facendola tornare sulle luci della ribalta dal punto di vista cinematografico.

Solitamente l’attrice non recita nei sequel, basti pensare a Wanted 2 e al sequel di Salt. Ora, però, che è assente da un po’ di tempo dal grande schermo, magari potrebbe riconsiderare questa sua abitudine.

