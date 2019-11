Mercato automobilistico delle materie plastiche : opportunità future, analisi della produzione / domanda e prospettive fino al 2026

Polaris Market Research cerca continuamente di fornire analisi di qualità e studi di stima del mercato ai propri clienti. Il nuovo rapporto sull’analisi, le dimensioni, la quota, la crescita, le tendenze e le previsioni del mercato automobilistico delle materie plastiche si concentra sulle esigenze di ricerca dei clienti e cerca di fornire dettagli approfonditi sulle tendenze del mercato.

Il rapporto illustra e mette in evidenza le dinamiche generali del mercato, quali critiche per le tendenze del mercato aziendale, crescita saggia della regione, benchmarking della concorrenza e altri importanti fattori che influenzerebbero il mercato delle materie plastiche per autoveicoli nel prossimo futuro. L’ampio elenco di tabelle e cifre si concentra su dimensioni del mercato, stime, tassi di crescita annuali in termini di CAGR, informazioni sul volume e sul valore, analisi delle quote di mercato e delle classifiche e analisi di Porters e PESTEL. L’analisi regionale fornisce approfondimenti dettagliati sull’andamento del mercato nei diversi paesi principali in tutto il mondo e in Europa. La sezione del panorama competitivo si concentra sui principali attori del mercato, sulla loro analisi finanziaria e su altre iniziative strategiche da loro intraprese per mantenere la loro posizione sul mercato.

Alcuni dei principali attori del mercato per le materie plastiche automobilistiche includono Akzo Nobel NV, Evonik Industries AG, BASF SE, Covestro AG, Koninklijke DSM NV, The Dow Chemical Company, Teijin Limited, LANXESS, Solvay e LyondellBasell Industries Holdings BV.

Punti salienti importanti dei segmenti di mercato :

Le materie plastiche hanno facilitato l’aumento della compatibilità del veicolo, includendo più dimensioni di sicurezza in meno spazio e migliorando il design delle cinture di sicurezza. Tali tendenze hanno portato ad un aumento della domanda di materie plastiche per autoveicoli in tutto il mondo. I progressi nella sicurezza sono stati resi accessibili grazie all’utilizzo di questi materiali ad alte prestazioni negli interni delle automobili.

Le materie plastiche per autoveicoli sono utilizzate negli esterni dei veicoli in quanto impediscono l’incidente al tetto. Resistere alle intrusioni dei veicoli e contribuire alla riduzione del peso del veicolo senza compromettere la sicurezza. Sono utilizzati in un’ampia varietà di applicazioni esterne che vanno dai paraurti ai pannelli della carrozzeria. Tale ampia applicabilità ha giovato alla domanda globale del mercato della plastica automobilistica.

Le aziende sono coinvolte nelle attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuovi materiali da utilizzare nell’industria automobilistica. Miscele di materiali termoplastici, PP leggero, materiali a base biologica sono alcuni degli esempi delle attività di ricerca e sviluppo in corso. Tecniche di produzione come l’estrusione multilivello per la riduzione della permeabilità vengono utilizzate per fabbricare materie plastiche per esigenze specifiche.

La riduzione della massa del veicolo è uno dei percorsi chiave per ottenere una maggiore efficienza del carburante. La plastica in combinazione con i compositi polimerici aiuta in questo sforzo. Sono sempre più utilizzati negli interni dei veicoli, negli esterni e nell’illuminazione per ridurre il peso complessivo del veicolo.

Studi di riduzione della massa finanziati dal governo o privatamente hanno sottolineato l’uso di questi materiali e la loro importanza nel ridurre le emissioni. Pertanto, i regolamenti favorevoli e le iniziative prese dal governo e dalle istituzioni private andranno a beneficio della domanda del mercato delle materie plastiche per autoveicoli nei prossimi anni.

Il rapporto si concentra sull’analisi quantitativa come segue:

Dimensioni, stime e previsioni del mercato globale delle materie plastiche per autoveicoli dal 2017 al 2026

Volume globale delle materie plastiche automobilistiche e stime dei ricavi per prodotti fino al 2026

Volume globale delle materie plastiche automobilistiche e stime dei ricavi per applicazione fino al 2026

Volume regionale delle materie plastiche automobilistiche e stime dei ricavi per prodotti fino al 2026

Volume regionale delle materie plastiche automobilistiche e stime delle entrate per applicazione fino al 2026

Dati finanziari dell’azienda

