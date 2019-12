Mercato CAGR 2019 di Telecom Managed Services – Analisi degli swot, analisi delle cinque forze portanti, previsioni fino al 2026

La percentuale di partecipazione di un paese specifico e del globo per il periodo di previsione, dal 2019 al 2026 costituisce una parte importante di questo rapporto. Per ogni anno incluso nel rapporto, vengono fornite stime sia per i potenziali guadagni del settore sia per le richieste latenti, per la regione in questione. Il benchmark comparativo consente agli stakeholder, agli imprenditori e al dirigente di marketing sul campo di valutare rapidamente le prestazioni aziendali in una regione rispetto ad altre. Gli esperti del settore combinano tecniche di ricerca qualitativa e quantitativa per proiettare dinamiche economiche in diversi paesi e identificare come vengono effettivamente create le richieste latenti.

Società considerate e profilate nella presente relazione

AT&T (Texas, US), Amdocs (Missouri, US), Cisco Systems, Inc. (California, US), CenturyLink (Louisiana, Stati Uniti), Ericsson AB (Stoccolma, Svezia), Comarch SA (Cracovia, Polonia), Huawei Technologies Co., Ltd. (Shenzhen, Cina), GTT Communications, Inc. (Virginia, Stati Uniti), NTT Data (Tokyo , Giappone), IBM (New York, Stati Uniti), Tech Mahindra (Mumbai, India), Sprint.com (Kansas, Stati Uniti), Verizon (New York, Stati Uniti), Unisys (Pennsylvania, Stati Uniti) e Windstream (Arkansas, Stati Uniti) sono alcune delle principali aziende manifatturiere nel mercato dei servizi gestiti per telecomunicazioni.

Comprensione del panorama competitivo

Il ricercatore che ha condotto lo studio ha investito tempo e sforzi per raccogliere informazioni sui principali attori del settore. La valutazione del panorama competitivo consente inoltre agli imprenditori di raccogliere informazioni sulle strategie aziendali adottate da questi importanti venditori e capire come posizionano i loro prodotti e servizi nel mercato saturo.

Non solo un imprenditore può apprendere alcune delle migliori pratiche, ma anche difendersi da possibili rischi o evitare errori commessi dai marchi affermati. Lo studio aiuta i dirigenti del marketing sul campo a rimanere intelligenti quando promuovono o vendono i prodotti al pubblico target. Inoltre, un’analisi completa dei recenti sviluppi come joint venture, collaborazione, acquisizioni e fusioni, lanci di prodotti e altri garantirà agli imprenditori decisioni pratiche sul posizionamento del marchio, sui prezzi dei prodotti, nonché sulla ricerca e sviluppo.

Segmenti trattati nel rapporto:

Mercato dei servizi gestiti di Telecom per tipo di servizio (Entrate, milioni di dollari, 2016-2026)

Centro dati gestiti Colocation gestitagestita Hosting Gestionegestito

Servizi di rete gestiti Monitoraggio e manutenzione della rete gestita MPLS e VPN Altri servizi

gestitidati e informazioni gestiti Managed OSS / BSS Managed Database Altri

Servizi di mobilità gestiti Gestione dei dispositivi gestiti Gestione delle applicazioni gestite Gestione dei contenuti

gestiti Servizi di comunicazione

gestiti Servizi di sicurezza gestiti Gestione delle minacce Gestione delle vulnerabilità Gestione della conformità Gestione degli incidenti Altro



Mercato dei servizi gestiti di telecomunicazione per organizzazione (entrate, milioni di dollari, 2016-2026) Mercato delle

piccole e medie imprese di

grandi dimensioni delle imprese

servizi di telecomunicazione, per prospettiva regionale (entrate, Milioni di dollari, 2016-2026)

Nord America USA Canada Messico

Europa Germania Francia Regno Unito Resto d’Europa

APAC Cina Giappone Corea del Sud Resto di APAC

RoW Medio Oriente Africa Sud America



Determinazione delle dimensioni del mercato

Una parte importante di questo studio sui servizi gestiti Telecom per il periodo di previsione, dal 2019 al 2026 è la valutazione delle dimensioni del mercato. L’ampia copertura delle dimensioni del mercato consentirà agli imprenditori di distinguere tra le due principali categorie l’opportunità di un prodotto o servizio e il mercato indirizzabile. Oltre a ciò, il dimensionamento del mercato offre ai proprietari di prodotti un senso di movimento verso l’alto e verso il basso nel settore dei servizi gestiti per telecomunicazioni.

Questa sezione del rapporto indaga gli imprenditori sulle importanti forze trainanti della domanda latente, mentre il panorama degli affari continua a crescere in una certa direzione. C’è di più nello studio del dimensionamento del mercato. L’analisi delle tendenze rivela inoltre se una soluzione alternativa o un prodotto è in cantiere e disponibile sul mercato.

Alcuni punti chiave del rapporto