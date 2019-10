Mercato dei droni agricoli Analisi globale dei principali produttori, dinamiche e previsioni 2019-2026

La percentuale di partecipazione di un paese specifico e del globo per il periodo di previsione, dal 2019 al 2026 costituisce una parte importante di questo rapporto. Per ogni anno incluso nel rapporto, vengono fornite stime sia per i potenziali guadagni del settore sia per le richieste latenti, per la regione in questione. Il benchmark comparativo consente agli stakeholder, agli imprenditori e al dirigente di marketing sul campo di valutare rapidamente le prestazioni aziendali in una regione rispetto ad altre. Gli esperti del settore combinano tecniche di ricerca qualitativa e quantitativa per proiettare dinamiche economiche in diversi paesi e identificare come vengono effettivamente create le richieste latenti.

Società considerate e profilate in questo studio di mercato

Honeycomb Corporation, Parrot SA, Ageagle LLC, DJI Technology, AeroVironment Inc., Yamaha Motor Co. Ltd., Ursula Agriculture , Delair-Tech SAS, Trimble Navigation Limited e Precisionhawk.

Determinazione delle dimensioni del mercato

Una parte importante di questo studio del drone agricolo per il periodo di previsione, dal 2019 al 2026 è la valutazione delle dimensioni del mercato. L’ampia copertura delle dimensioni del mercato consentirà agli imprenditori di distinguere tra le due principali categorie l’opportunità di un prodotto o servizio e il mercato indirizzabile. A parte questo, il dimensionamento del mercato offre ai proprietari di prodotti un senso di movimento verso l’alto e verso il basso nel settore dei droni agricoli.

Questa sezione del rapporto indaga gli imprenditori sulle importanti forze trainanti della domanda latente, mentre il panorama degli affari continua a crescere in una certa direzione. C’è di più nello studio del dimensionamento del mercato. L’analisi delle tendenze rivela inoltre se una soluzione alternativa o un prodotto è in cantiere e disponibile sul mercato.

Segmenti trattati nel report:

Component Outlook (Volume, Mille unità; Entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Hardwarehardware

e servizi

Outlook integrato (Volume, Mille unità; Entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Sistema di controllo Sistema di

propulsione Sistema di

telecamere

Telai

Sistema di navigazione

Batterie

Altro

Outlook applicativo (volume, migliaia di unità; entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

scouting di colture

Mappatura dei campi per lo

Monitoraggio del bestiame

Smart

Crop Crop Irrorazione

Altre

prospettive regionali (Volume, Migliaia di unità; Entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Nord America Stati Uniti

Europa Regno Unito Francia

Asia Pacifico Cina India Giappone

MEA

America Latina Brasile



Comprensione del panorama competitivo

Il ricercatore che ha condotto lo studio ha investito tempo e sforzi per raccogliere informazioni sui principali attori del settore. La valutazione del panorama competitivo consente inoltre agli imprenditori di raccogliere informazioni sulle strategie aziendali adottate da questi importanti venditori e capire come posizionano i loro prodotti e servizi nel mercato saturo.

Non solo un imprenditore può apprendere alcune delle migliori pratiche, ma anche difendersi da possibili rischi o evitare errori commessi dai marchi affermati. Lo studio aiuta i dirigenti del marketing sul campo a rimanere intelligenti quando promuovono o vendono i prodotti al pubblico target. Inoltre, un’analisi completa dei recenti sviluppi come joint venture, collaborazione, acquisizioni e fusioni, lanci di prodotti e altri garantirà agli imprenditori decisioni pratiche sul posizionamento del marchio, sui prezzi dei prodotti, nonché sulla ricerca e sviluppo.

