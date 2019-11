Mercato dei tessili tecnici: prospettiva industriale, analisi completa, dimensioni, quota, crescita, segmento, tendenze e previsioni, 2026

Polaris Market Research cerca continuamente di fornire analisi di qualità e studi di stima del mercato ai propri clienti. Il nuovo rapporto sull’analisi del mercato dei tessili tecnici del 2019 , le dimensioni, la condivisione, la crescita, le tendenze e le previsioni, si concentra sulle esigenze di ricerca dei clienti e cerca di fornire dettagli approfonditi sulle tendenze del mercato.

Il rapporto descrive e mette in evidenza le dinamiche generali del mercato, quali critiche per le tendenze del mercato aziendale, crescita saggia della regione, benchmarking della concorrenza e altri importanti fattori che potrebbero influenzare il mercato dei tessili tecnici nel prossimo futuro. L’ampio elenco di tabelle e cifre si concentra su dimensioni del mercato, stime, tassi di crescita annuali in termini di CAGR, informazioni sul volume e sul valore, analisi delle quote di mercato e delle classifiche e analisi di Porters e PESTEL. L’analisi regionale fornisce approfondimenti dettagliati sull’andamento del mercato nei diversi paesi principali in tutto il mondo e in Europa. La sezione del panorama competitivo si concentra sui principali attori del mercato, sulla loro analisi finanziaria e su altre iniziative strategiche da loro intraprese per mantenere la loro posizione sul mercato.

Alcune delle principali società incluse nel presente studio includono DuPont De Nemours & Co., Royal Ten Cate, Johns Manville, Ahlstrom Corporation, GSE Environmental Inc., Proctor and Gamble, Freudenberg & Co., Hindustan Technical Fabrics Limited, Huesker Synthetic GmbH e 3M.

Punti salienti importanti dei segmenti di mercato

I tessuti tecnici comprendono circa 51 potenziali prodotti ad alta crescita che hanno rappresentato oltre il 25% delle dimensioni del settore nel 2017. Alcuni di questi includono tappeti in pacciame, reti ombreggianti, antigrandine, coperture per colture, reti anti-uccelli, pannolino per incontinenza, bambino pannolini, assorbenti igienici, articoli monouso chirurgici, valvole cardiache artificiali, giubbotti antiproiettile, lenzuola monouso, indumenti protettivi nucleari, indumenti protettivi chimici, indumenti industriali ecc. Questi prodotti rappresentano segmenti multidisciplinari con diversi settori di applicazione. I progressi nella funzionalità delle fibre e dei filati tecnici , tra cui il basso allungamento a rottura, l’elevata tenacità, il basso restringimento termico, l’alto modulo, l’elevata resistenza alla corrosione, la maggiore stabilità termica ecc., Che sono stati il ​​risultato di significativi investimenti in R&S da parte dei partecipanti del settore sono stati utili per aumentare le sue applicazioni in numerosi settori.

Il Nord America è stato il principale mercato regionale nel 2017. Insieme alla crescente penetrazione di questi prodotti, il consumo di tessuti tecnici è in aumento e diverse nazioni soddisfano la loro domanda importando principalmente questi tessuti intelligenti dagli Stati Uniti. I principali mercati di esportazione degli Stati Uniti includono l’India , Vietnam, Brasile e Taiwan. Taiwan e Corea sono emerse come concorrenti potenzialmente potenti negli Stati Uniti. Si prevede che il mercato dell’Asia del Pacifico crescerà a un ritmo più rapido rispetto ad altre regioni.

