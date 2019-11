Mercato del controllo di qualità della diagnostica in vitro (IVD): potenziale effetto sulla crescita futura imminente, analisi della concorrenza e previsioni 2026

I controlli di qualità IVD sono test utilizzati per autenticare la coerenza del sistema di test IVD per confermare la precisione dei risultati dei test e valutare l’influenza di fattori come le condizioni ambientali e le prestazioni dell’operatore sui risultati dei test. Principali sviluppi recenti: a giugno 2019, Illumina, Inc. ha annunciato il lancio di VeriSeq NIPT Solution v2, un CE-IVD; L’approccio basato su sequenziamento di nuova generazione (NGS) ai test prenatali non invasivi (NIPT) offre la visione più completa del genoma fetale rispetto ad altri prodotti NIPT CE-IVD.

Fattori tra cui la crescente prevalenza di malattie croniche, il lancio di nuovi laboratori clinici, mandati rigorosi e la crescente necessità di diagnosi precoce da parte dei pazienti guidano la crescita del mercato del controllo di qualità della diagnostica in vitro (IVD). La crescente incidenza di laboratori pubblico-privati ​​sottoposti a procedura di accreditamento di laboratorio aumenta anche la crescita di questo particolare mercato. Ad esempio: nell’agosto 2018, Abbott Laboratories ha introdotto Alinity, la sua famiglia di sistemi armonizzati all’avanguardia per la diagnostica clinica, sul mercato statunitense indicando una forte domanda di capacità avanzate del potenziale e il potenziale per fornire risparmi e maggiori efficienze per laboratori, clinici e ospedali.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono:

L’American Clinical Laboratory Association (ACLA) afferma che oltre 7,5 miliardi di test di laboratorio vengono eseguiti ogni anno negli Stati Uniti e l’80% delle decisioni cliniche vengono prese dopo i test di laboratorio

Nel dicembre 2018, BioMérieux ha annunciato che le sue bottiglie di coltura BACT / ALERT® BPA e BPN hanno ricevuto 510 (k) autorizzazione dalla US Food and Drug Administration (FDA) per i test di controllo di qualità delle unità piastriniche aferesi (LRAP) a riduzione dei leucociti con il sistema di colture ematiche BACT / ALERT® VIRTUO® completamente automatizzato

Qualità diagnostica in vitro (IVD) Il mercato di controllo sta crescendo più rapidamente con un CAGR del 3% nell’Asia del Pacifico a causa della crescente incidenza dei test IVD in paesi in via di sviluppo come l’India e la Cina a causa dell’aumento del numero di laboratori clinici, la consapevolezza globale tra i pazienti La

FDA sta incoraggiando la convergenza l’encezione di sistemi normativi per i dispositivi medici, che dovrebbero favorire il commercio, pur proteggendo la salute pubblica attraverso mezzi normativi

Il segmento Data Management Solutions è considerato il secondo segmento leader valutato 155,6 milioni di USD perché offre accesso a LIS e facile per la gestione dei risultati dei test dei pazienti e grazie anche popolare per laboratorio affidabili esiti

Europa è la seconda regione più grande, con un CAGR del 4,0% a causa di accettazione del punto di diagnostica di assistenza in tutta Europa soprattutto nelle regioni in Gran Bretagna, Danimarca, Polonia e ildella Slovenia

Nord America dovrebbe rappresentare il 44% del mercato globale del controllo di qualità In-Vitro Diagnostics (IVD) milioni grazie alla presenza di molti laboratori diagnostici e persino alla produzione di controlli multianaliti tecnologicamente avanzati

Alcuni dei principali attori sono Agilent Diagnostics, Abbott Diagnostics, Becton, Dickson and Company, Bio-Rad Laboratories, Inc. e ThermoFisher Scientific

Il Giappone è stato il principale azionista nel mercato Asia-Pacifico nel 2015 con circa la metà della quota di mercato.

Ai fini dello studio, questi rapporti e dati hanno segmentato il mercato globale del controllo di qualità della diagnostica in vitro (IVD) in base al tipo di prodotto, produttore tipo, design, applicazione, utente finale e prospettive regionali:

