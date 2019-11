Mercato dell’automazione della logistica 2019: analisi del settore per crescita, tendenze, attori chiave e domanda, previsioni fino al 2026: DSV Air & Sea Inc., FedEx Corp.

Ilglobale mercatodell’automazione della logistica dovrebbe raggiungere 120,08 miliardi di dollari entro il 2026, secondo un nuovo rapporto di Rapporti e dati. Il mercato dell’automazione logistica sta crescendo rapidamente nel mercato globale a causa della proliferazione del tasso di adozione dell’automazione nelle catene logistiche a livello globale. La convenienza di un minore sforzo umano e di un miglioramento operativo complessivo potenziato sta alimentando la crescita del mercato dell’automazione logistica.

Nell’anno 2018, il segmento delle industrie manifatturiere ha assistito alla più alta domanda del mercato. Le industrie manifatturiere attualmente sono inclini ad avere il massimo utilizzo del sistema logistico poiché sia ​​le materie prime che i prodotti finiti richiedono il sistema logistico. Anche i segmenti di vendita al dettaglio ed eCommerce contribuiscono in modo significativo a questo mercato.

I partecipanti chiave includono Murata Machinery, Vitronic, Toshiba Logistics, Wisetech Global, Swisslog Holding AG, ULMA Handling Systems, Deutsche Post DHL Group, DSV Air & Sea Inc., FedEx Corp., United Parcel Service, Inc.

Gli elementi demografici hanno un ruolo importante da svolgere

Attraverso la segmentazione demografica, gli esperti del settore studiano i vari fattori demografici tra cui età, genere, occupazione, istruzione e altri. L’analisi di questo elemento risponde alle seguenti domande:

Quali prodotti / servizi o marchi acquistano i clienti?

In che modo gli utenti finali utilizzano i prodotti o i servizi?

Quanto sono disposti a pagare gli acquirenti per i prodotti o servizi in base a fattori demografici?

Il comportamento del cliente è la chiave del successo

Il rapporto di mercato dell’automazione della logistica pesa sul comportamento, l’atteggiamento e il modello decisionale, tra cui l’applicazione del prodotto, il potere di spesa, il volume di consumo e l’acquisto. I ricercatori identificano anche le preferenze per età. Segmentando il settore dell’automazione della logistica in base al modello di acquisto, gli esperti del settore consentono agli imprenditori di progettare un approccio altamente mirato. Lo studio cattura ulteriormente i dati vitali dividendo il mercato dell’automazione della logistica in base alla fede, interesse, opinioni, stile di vita dei clienti e altri fattori.

Anche altri segmenti tradizionali vengono valutati utilizzando le caratteristiche seguenti:

Situazioni applicative e di acquisto

Vantaggi dei prodotti acquistati

Psicografia

Conoscenza tecnica

Con la segmentazione del mercato dell’automazione della logistica e il targeting di potenziali clienti, l’obiettivo degli esperti del settore di rivelare la probabilità di un particolare sarà esposto il cliente o il sottosegmento. I ricercatori hanno incorporato un modello predittivo per scoprire come raggruppare i clienti.

Segmenti trattati nel rapporto:

ai fini del presente rapporto, Rapporti e dati hanno segmentato il mercato globale dell’automazione della logistica sulla base di utenti finali, tipo di automazione, componenti della logistica, modello logistico e regione:

Outlook sui metodi degli utenti finali (entrate, Miliardi di dollari; 2016-2026)

Industrie manufatturiere al

dettaglio

eCommerce

Petrolio e gas Industrie

alimentari e bevande

Servizi pubblici

Mercato della sanità Settore

IT

Altre

automazioni Tipo Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Hardware Centrico

Software Centrico Software Centrica

Componenti della logistica Outlook (Entrate, USD Miliardi; 2016-2026)

Gestione magazzino

Movimentazione e trasporto materiali

Tipo di modello logistico Outlook (Entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Modello logistico di prima parte Modello logistico di

seconda parte Modello logistico di

terza parte Modello logistico di

quarta parte Logistica di

quinta parte Modello

Outlook regionale (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Nord America Stati Uniti

Europa Regno Unito Francia

Asia Pacifico Cina India Giappone

MEA

America Latina I Brasile



confiniaiutano a determinare dove promuovere la

geografici delsegmentazione geografica del settore dell’automazione della logistica aiuta gli imprenditori a comprendere a fondo i diversi gruppi target in base ai loro confini geografici. Informazioni sulla necessità, modello di acquisto, interessi, fede e preferenza del potenziale cliente che differisce da paese a paese e da regione a regione aggiungono credibilità allo studio complessivo. I dati possono aiutare i proprietari dei prodotti a determinare dove promuovere e dove espandere la propria attività.

Indice:

Capitolo 1. SINOSSI DEL MERCATO

1.1. DEFINIZIONE DEL MERCATO

1.2. AMBITO DI RICERCA E PREMESSA

1.3. METODOLOGIA

1.4. TECNICA DI STIMA DEL MERCATO

Capitolo 2. SINTESI

2.1. SINTESI SNAPSHOT,

2016-2026 Capitolo 3. METRICHE INDICATIVE

3.1. UTILIZZO DI VEICOLI E DRONI AUTONOMI IN LOGISTICA

3.2. AVVENTO DELLE TECNOLOGIE AL E ML IN LOGISTICA

3.3. AUMENTI INVESTIMENTI IN AI E TRASFORMAZIONI DIGITALI

Continua … Continua a

