mercato delle celle a combustibile microbiche Analisi del2019-2026 con i principali attori chiave, tasso di crescita, dimensioni e quota

I crescenti investimenti da parte di governi e altre organizzazioni per lo sviluppo di tecnologie a celle a combustibile economiche e sostenibili guideranno anche la crescita del mercato. Si prevede che la regione dell’Asia del Pacifico, in particolare India, Giappone e Cina, avrà una crescita annuale sostanziale grazie allo sviluppo di centri di produzione per tecnologie economicamente vantaggiose e alla disponibilità di manodopera e materie prime meno costose. Ciò spingerà anche la crescita del mercato a livello globale. Tuttavia, la mancanza di disponibilità di materie prime può essere un fattore restrittivo per la crescita del mercato

Il mercato globale delle celle a combustibile microbiche è stato valutato a 11 miliardi di dollari nel 2018 e dovrebbe raggiungere 17,35 miliardi di dollari entro il 2026 con un CAGR del 5,2%. La cella a combustibile microbica è un additivo per plastica utilizzato per colorare la plastica o conferire altre proprietà alla plastica. È una miscela concentrata di pigmenti o additivi incapsulati durante il processo di riscaldamento in una resina vettore che viene quindi raffreddata e tagliata in granuli di forma granulare. È essenzialmente utilizzato per conferire colore e rafforzare le proprietà della plastica per applicazioni quali imballaggi, edilizia e costruzioni, beni di consumo, settore automobilistico, tessile e agricolo. Consente al processore di colorare economicamente il polimero grezzo durante il processo di fabbricazione della plastica.

Società considerate e profilate in questo mercato:

Pilus Energy LLC, Fluence Corporation Limited, Triqua International BV, Electrochem Solutions ed Emefcy Ltd, MICROrganic Technologies Inc., Prongineer R&D Ltd, Vinpro Technologies e Sainergy Tech, tra gli altri. Le aziende hanno adottato varie strategie, tra cui fusioni, acquisizioni e partnership per tenere percorsi continui e proporre nuovi sviluppi nel mercato.

Tipo di prodotto Outlook (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Mediata

Non mediato

Biofilm fototrofico

A base di suolo

Altri

design Outlook (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

A camera singola

A doppia camera

pila

Prospettive di applicazioni in(entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Produzione di energia

Istruzione

Trattamento delle acque reflue

Biosensore

altre

Prospettive verticali(entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Potenza

Agricoltura

Medico

Istruzione

Cibo e bevande

Altri

Lo studio prevede ciò che ci si può aspettare dal futuro mercato delle celle a combustibile microbiche. La ricerca consente inoltre ai proprietari di prodotti di familiarizzare con le minacce immediate sul mercato, i requisiti dell’acquirente e le strategie commerciali efficaci attuate da importanti attori del settore. Il rapporto mira ad aiutare sia le aziende esistenti che i nuovi entranti non solo a prepararsi contro l’interruzione ma anche a vedere opportunità. Esame approfondito delle tendenze del mercato, compresa la valutazione di enti governativi, organizzazioni finanziarie e altri organismi di regolamentazione. A partire da una prospettiva macroeconomica, lo studio esegue un esame dettagliato delle sottocategorie del settore e delle tendenze che hanno un impatto sul business.

Outlook regionale (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Nord America USA.

Europa Regno Unito Francia

Asia Pacifico Cina India Giappone

MEA

America Latina Brasile



