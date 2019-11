Mercato diagnostico di Point of Care (PoC) – Analisi, dimensioni, quota, crescita, tendenze e previsioni del settore 2019-2026

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), solo negli Stati Uniti attualmente oltre 100 milioni di adulti vivono con diabete o pre-diabete. Le malattie cardiovascolari (CVD) rappresentano circa 800.000 decessi negli Stati Uniti. In media, una persona muore di CVD ogni 40 secondi negli Stati Uniti. La CVD causa anche 3,9 milioni di morti in Europa e oltre 1,8 milioni di morti nell’Unione Europea.

La diagnostica point-of-care (POC) o il test presso il paziente sono test medici diagnostici che consentono ai medici e al personale medico di ottenere correttamente risultati diagnostici in tempo reale di qualità di laboratorio in pochi minuti anziché ore. Attraverso l’uso di analizzatori di sangue portatili, i test presso il “punto di cura” semplificano il processo diagnostico e aiutano a garantire ai pazienti le cure più efficaci ed efficienti quando e dove è necessario. I test diagnostici Point-of-care (POC) consentono al personale di prendere decisioni rapide di triage e trattamento durante la diagnosi delle condizioni del paziente o il monitoraggio della risposta al trattamento. Semplificando il processo di test, i medici possono concentrarsi su ciò che conta di più, fornendo un’assistenza paziente efficace e di qualità.

Il test vicino al paziente consente anche di più di un semplice test al letto. Permette agli utenti di migliorare efficienza e produttività; forse costoso rispetto alla diagnostica tradizionale ma più accurato e persino ridurre l’onere del personale riportando l’attenzione sul paziente. Principali sviluppi recenti nel campo della diagnostica Point-of-Care (PoC): a novembre 2018, PixCell Medical ha ricevuto l’approvazione FDA 510 (k) per il suo punto di cura l’analizzatore ematologico HemoScreen, che dovrebbe consentire ai medici di rendere più rapido e accurato decisioni.

Fattori come l’elevata prevalenza di malattie infettive nei paesi in via di sviluppo, l’aumento dell’incidenza delle malattie bersaglio e la crescente preferenza per l’assistenza sanitaria domiciliare in tutto il mondo stanno aumentando l’adozione dei prodotti diagnostici POC a livello globale. L’aumento degli investimenti da parte di più organizzazioni pubbliche è persino un fattore trainante per la crescita del mercato diagnostico del PoC. Ad esempio, a novembre 2018, il Massachusetts Medical Device Development Center ha istituito un M2D2 con il sostegno di una sovvenzione di 7,9 milioni di dollari dal National Institute of Health (NIH) che ha istituito un nuovo centro per aiutare gli inventori a sperimentare nuovi promettenti dispositivi point-of-care e tecnologie per pazienti con disturbi cardiaci, polmonari, ematici e del sonno.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono:

Punto di Il mercato della diagnostica per l’assistenza (PoC) sta crescendo più rapidamente con un CAGR del 3% nell’Asia del Pacifico a causa della crescente prevalenza di iniziative strategiche intraprese da attori internazionali per migliorare le infrastrutture sanitarie e aumentare la consapevolezza in paesi in via di sviluppo come la Cina e l’India

Il mercato del segmento della diagnostica molecolare è si prevede che avrà il CAGR più alto durante il periodo previsto a causa dei crescenti progressi tecnologici, delle crescenti iniziative degli attori del mercato per lo sviluppo di prodotti diagnostici molecolari POC e delle impostazioni limitate delle risorse L’

Europa è la seconda regione più grande con una quota del 33,1% a causa del maggiore adozione di dispositivi diagnostici avanzati per point of care, sensibilizzazione sulle applicazioni innovative e avanzate dei dispositivi diagnostici point of care e rap popolazione pigramente invecchiata unita all’aumento delle incidenze di diabete e malattie epatiche

I prodotti per i test cardiometabolici sono considerati il ​​secondo segmento leader valutato 5411,7 milioni di USD a causa del numero crescente di pazienti con disturbi cardiaci e della grande domanda e offerta di prodotti cardiometabolici le regioni del

Nord America dovrebbero rappresentare il 41,1% del mercato globale della diagnostica Point of Care (PoC) milioni a causa della prevalenza di stile di vita malsano, elevato numero di malattie croniche, aumento del numero di approvazioni FDA e regolamenti governativi relativi a sviluppo dell’assistenza sanitaria

Il segmento dei test basati su prescrizione detiene la più grande quota del mercato globale della diagnostica point-of-care nel 2018 a causa della crescente incidenza e prevalenza delle malattie dello stile di vita e della mancanza di consapevolezza sui dispositivi OTC nei paesi in via di sviluppo

Tra i partecipanti chiave vi è Abbott , F. Hoffmann-La Roche e Siemens Healthineers.

Segmenti trattati nel rapporto:

Ai fini dello studio, questi rapporti e dati hanno segmentato il mercato diagnostico del punto di cura globale (PoC) sulla base di tipo di prodotto, tipo di piattaforma, modalità di prescrizione, utente finale e prospettive regionali:

Tipo di prodotto (Entrate, milioni di dollari; 2016–2026)

Prodotti per il monitoraggio del glucosio Strisce Misuratori Lancette e dispositivi

pungidito Prodotti per test cardiometabolici Prodotti per test su marcatori cardiaci Prodotti per test su gas nel sangue / elettroliti HBA1C test prodotti

Malattie infettive test prodotti influenzali test prodotti da HIV test prodotti epatite C test prodotti a trasmissione sessuale delle malattie (STD) test prodotti infezionenosocomiali (HAI) test Products Respiratory Infection test prodotti malattia tropicale test prodotti Altre malattie infettive test prodotti

della coagulazione testare i prodotti

Prodotti per test PT / INR

Tempo di coagulazione attivato (ACT / APTT) Prodotti per test

Gravidanza an d Prodotti per i test di fertilità Prodotti per i test diProdotti per i

gravidanzatest di

fertilità Prodotti

per i test di marcatori tumorali / tumorali ProdottiProdotti

per i test di analisi delle urineper i test delProdotti per iProdotti per i test anti

colesterolotest di

ematologia

-abuso Prodotti per

test occulti nelle feci

Altri prodotti POC

Tipo di piattaforma (Entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

agglutinazione saggi

biosensori

aste di livello

a flusso laterale Assays

microfluidica

Molecular Diagnostics

solida fase di

prescrizione Mode (Entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Ricetta a base di test

OTC test

con l’utente finale (Entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Centri professionali diagnostici

clinici Laboratori (Impostazioni ambulatoriali di assistenza sanitaria e ambulatoriale)

Ospedali / Centri di terapia intensiva Assistenza

domiciliare

Laboratori di ricerca

Altri utenti finali

Prospettive regionali: (Entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Nord America USA Canada

Europa Germania Regno Unito Spagna Francia Italia Resto d’Europa

Asia Pacifico Giappone Cina India Australia Resto dell’Asia-Pacifico

America Latina Brasile Messico

Medio Oriente e Africa (MEA)

