Mercato Lidar spiegato nelle ultime ricerche | Giocatori chiave: Trimble Navigation limited, Faro Technologies, Inc., Quantum Spatial Inc.

Polaris Market Research cerca continuamente di fornire analisi di qualità e studi di stima del mercato ai propri clienti. Il nuovo rapporto sull’analisi del mercato Lidar , dimensioni, condivisione, crescita, tendenze e previsioni, si concentra sulle esigenze di ricerca dei clienti e cerca di fornire dettagli approfonditi sulle tendenze del mercato.

Il rapporto illustra e mette in evidenza le dinamiche generali del mercato, come critiche per le tendenze del mercato aziendale, crescita saggia della regione, benchmarking della concorrenza e altri importanti fattori che influenzerebbero il mercato Lidar nel prossimo futuro. L’ampio elenco di tabelle e cifre si concentra su dimensioni del mercato, stime, tassi di crescita annuali in termini di CAGR, informazioni sul volume e sul valore, analisi delle quote di mercato e delle classifiche e analisi di Porters e PESTEL. L’analisi regionale fornisce approfondimenti dettagliati sull’andamento del mercato nei diversi paesi principali in tutto il mondo e in Europa. La sezione del panorama competitivo si concentra sui principali attori del mercato, sulla loro analisi finanziaria e su altre iniziative strategiche da loro intraprese per mantenere la loro posizione sul mercato.

I protagonisti del mercato includono Trimble Navigation limited, Faro Technologies, Inc., Quantum Spatial Inc., Velodyne LiDAR Inc., Sick Ag, Teledyne Optech , Riegl Laser Measurement Systems, Leica Geosystems Inc., GeoDigital e Beijing Surestar Technology.

Punti salienti importanti dei segmenti di mercato :

La ricerca di mercato Polaris ha segmentato il rapporto di mercato LiDAR sulla base di componenti, installazione, gamma, applicazione e regione

Prospettiva dei componenti LiDAR (entrate, milioni di dollari, 2015-2026)

Sistemi di navigazione e posizionamento

Scanner laser

Macchine fotografiche

Altri

Prospettive di installazione LiDAR (entrate, milioni di dollari, 2015-2026)

Ground-Based

aerotrasportato

Outlook gamma LiDAR (entrate, milioni di dollari, 2015-2026)

A breve termine

Medio raggio

Lungo raggio

Outlook sulle applicazioni LiDAR (entrate, milioni di dollari, 2015-2026)

Pianificazione urbana

ADAS e automobili senza conducente

Mappatura del corridoio

Ambiente

Ingegneria

Esplorazione

Altri

Outlook regionale LiDAR (entrate, milioni di dollari, 2015-2026)

Nord America (Stati Uniti, Canada, Messico)

Europa (Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Paesi Bassi)

Asia Pacifico (Giappone, Cina, India, Australia)

Sud America (Brasile, Cile)

MEA (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman

Il rapporto si concentra sull’analisi quantitativa come segue:

Dimensione del mercato, stime e previsioni dal 2017 al 2026

Stime delle entrate di mercato per i componenti fino al 2026

Stime dei ricavi di mercato per le domande fino al 2026

Stime delle entrate del mercato per un intervallo fino al 2026

Stime delle entrate del mercato per l’installazione fino al 2026

Dimensioni del mercato regionale e previsioni fino al 2026

Dimensioni del mercato regionale e previsioni per i componenti fino al 2026

Dimensioni del mercato regionale e previsioni per le applicazioni fino al 2026

Dimensioni e previsioni del mercato regionale per un intervallo fino al 2026

Dimensioni del mercato regionale e previsioni per l’installazione fino al 2026

Dati finanziari dell’azienda

