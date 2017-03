Michael Bay dirigerà un film sul narcotrafficante ”El Chapo” Guzmán?

Il tarantolato e imprevedibile Michael Bay sarebbe intenzionato a tornare dietro la macchina da presa per raccontare la vita del narcotrafficante Joaquín Guzmàn detto ”El Chapo”.

Dietro alla realizzazione del nuovo progetto di Bay c’è la Sony, che avrebbe acquistato i diritti del libro di imminente pubblicazione scritto da Cole Merrell e Douglas Century che s’intitola: “Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of The American Lawman Who Captures The World’s Most-Wanted Drug Lord“.

Come si evince dal titolo, l’argomento trattato è la cattura del noto narcotrafficante del cartello dello stato messicano del Sinaloa, avvenuta nel gennaio del 2016. Molti non avranno dimenticato l’intervista rilasciata all’attore Sean Penn, che oltre a creare enorme scandalo, fece insospettire non poco le autorità statunitensi e messicane.

Pare che El Chapo abbia ottenuto finalmente il suo tanto agognato ruolo da protagonista in un biopic ma se sarà davvero Michael Bay a dirigerlo dovrà vedersela con l’imminente ”progetto rivale” targato Ridley Scott: The Cartel, adattamento dell’omonimo libro di Don Winslow.

