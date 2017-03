Michael Bay spiega perché non è interessato ai film sui supereroi

Michael Bay ha dichiarato a un giornalista al CinemaCon che, nonostante il continuo interesse di Hollywood ai film sui supereroi, lui non ne dirigerà mai uno, fondamentalmente perché è felice di continuare a fare ciò che già sta facendo.

Uno dei maggiori motivi per cui non è interessato al genere dei supereroi è che già considera il franchise di Transformers una lunga serie di film di supereroi, anche se con più libertà creativa:

“Questo è il mio film sui supereroi, lo sapete. Puoi fare così tanto con le persone in un mantello e costume. Con Transformers puoi fare ancora di più“.

Sappiamo che Michael Bay ha la reputazione di essere molto esigente con i suoi attori, soprattutto quando si tratta di girare le sequenze d’azione. Per cui la ragione di non voler dirigere veri film su supereroi, potrebbe essere che preferisce concentrarsi su giganti robot in CGI perché è più facile sistemarli e organizzarli in seguito, in post-produzione.

