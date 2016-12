MICHAEL FASSBENDER rivela: “Mi avevano offerto un ruolo in Star Wars VII”

In una nuova intervista, il richiestissimo attore Michael Fassbender ha rivelato che era stato in trattative con J.J. Abrams per un ruolo nel film di Star Wars: il risveglio della forza.

Fassbender ai microfoni di MTV ha dichiarato: “Abbiamo parlato di un ruolo con J.J., abbiamo avuto una conversazione molto lunga, ma sono abbastanza sicuro che ero parecchio occupato a fare qualcos’altro in estate”.

l’attore non ha specificato quale ruolo i due avevano discusso, ma i fan speculano sul fatto che avrebbe potuto interpretare uno dei cattivi come il General Hux (Domhnall Gleeson) o Kylo Ren (Adam Driver), o forse anche l’eroico pilota di Poe Dameron (Oscar Isaac ).

Fassbender non è stato l’unico attore ad essere in trattativa per un ruolo in Star Wars, il mese scorso, Eddie Redmayne ha rivelato di aver svolto un provino per il ruolo Kylo Ren.

