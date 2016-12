Michael Fassbender sarà Lucifero nel nuovo film di Terrence Malick

Michael Fassbender attualmente nelle nostre sale con “Assassin ‘s Creed” non sarà solo il protagonista di “Alien: Covenant”, ma vestirà un ruolo importante nel nuovo film di Terrence Malick “Weightless“, che verrà rilasciato a marzo del prossimo anno. Il sito The Playlist riporta che Fassbender giocherà un ruolo fondamentale nella pellicola: sarà Lucifero e condividerà le scene con Iggy Pop e John Lydon (o Johnny Rotten), ex cantante dei Sex Pistols.

Ci sono poche informazioni note su “Weightless“, tranne che le scene sono state girate presso il festival di Austin City Limits pochi anni fa. Il cast del film si presenta molto ricco e sarà composto da Ryan Gosling, Christian Bale, Cate Blanchett, Rooney Mara, Haley Bennett, Natalie Portman, Val Kilmer, Benicio Del Toro e altri ancora. Data la pratica di Malick di tagliare fuori gli attori dei suoi film, è possibile che non tutti i presenti in questa lista appariranno nel film.

La pellicola di Terrence Malick “Weightless” uscirà il 17 marzo 2017, per concessione di Broad Green Pictures.

Fonte: IndieWire