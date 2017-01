Mid-90s: Michelle Williams nel debutto alla regia di Jonah Hill

Secondo EmpireOnline, Michelle Williams, in lizza agli Oscar come Miglior Attrice non Protagonista per Manchester By The Sea, sarebbe in trattative per unirsi al cast di Mid-90s, il debutto alla regia di Jonah Hill che lo vedrebbe anche nelle vesti di sceneggiatore. La pellicola si focalizza sulla travagliata vita dell’adolescente Steve nella Los Angeles degli anni ’90. Tra sesso, droga, alcool e sfide con lo skate, il giovane dovrà trovare il suo posto nel mondo.

Williams, che apparirà prima in Wonderstruck, in The Greatest Showman e nel biopic su Janis Joplin, dovrebbe interpretare la madre del ragazzo.

Vi terremo aggiornati.