Miguel Ferrer ha perso la sua battaglia e ci lascia all’età di soli 61 anni

La redazione di Vertigo24, con sommo dispiacere, è costretta ad annunciare la scomparsa dell’attore Miguel Ferrer, figlio del grande José e cugino di George Clooney che è stato sconfitto dal cancro all’età di soli 61 anni.

Volto noto dell’industria cinematografica, sempre molto apprezzato, anche quando interpretava i suoi originali e mai banali Villain. Ferrer era attivo al cinema e in TV fin dai primi anni ’80, il pubblico internazionale ha iniziato a notarlo ed apprezzarlo con Robocop (1987) di Paul Verhoeven. Tra le sue migliori interpretazioni per il cinema ricordiamo: Revenge di Tony Scott, La costa del sole di John Sayles, Traffic di Steven Soderbergh, The Manchurian Candidate di Jonathan Demme. Anche in TV Ferrer ha partecipato ad almeno due serie cult come Twin Peaks e Miami Vice.

Noi di Vertigo24 vogliamo ricordarlo per lo straordinario attore che era, non c’è alcun dubbio che Miguel Ferrer ha dato un grande contributo artistico e professionale all’interno dell’industria cinematografica.

Fonte: Comingsoon