Mike Tyson il film: alla regia Martin Scorsese con Jamie Foxx nei panni del pugile

Martin Scorsese girerà il biopic su Mike Tyson con Jamie Foxx nei panni del pugile. È stato proprio Jamie Foxx a dare la conferma in un’intervista a Screen Rant. Il film era stato annunciato nel 2013, con Scorsese alla regia e Terence Winter alla sceneggiatura (I Soprano, The Wolf of Wall Street, Vinyl) ma poi il progetto era sfumato.

Nel frattempo Scorsese ha portato a termine il suo Silence, ed ha già pronto The Irishman, il gangster movie in cui Robert De Niro tornerà al suo fianco, insieme ad Al Pacino e a Joe Pesci. Ma Jamie Foxx ha da poco dato la conferma e Martin Scorsese tornerà di nuovo sul ring.