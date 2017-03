Millenium: ecco quando uscirà il prossimo capitolo della saga

Come già annunciato qualche mese fa, la Sony ha intenzione di continuare con gli adattamenti della saga svedese Millenium. Dopo Uomini che odiano le donne del 2011 diretto da David Fincher, il prossimo sarà Quello che non uccide (in originale The Girl in the Spider’s Web), quarto capitolo scritto da David Lagercrantz dopo la scomparsa dell’autore originale Stieg Larsson. Il film ha ora finalmente una data d’uscita: il 5 Ottobre 2018.

Diretto da Fede Alvarez e scritto da Steven Knight, Quello che non uccide non ha ancora un cast. Infatti non ritorneranno nei loro rispettivi ruoli Rooney Mara e Daniel Craig ma si sono aperte nuove selezione che già stanno destando molta curiosità. Inizialmente infatti si pensava che il ruolo della protagonista Lisbeth Salander sarebbe andato a Alicia Vikander, ma per ora questa possibilità è da escludere e sul web stanno impazzando ipotesi più disparate. Vi terremo aggiornati su eventuali novità.