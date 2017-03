Mindhunter: online il trailer della serie Netflix di David Fincher

È stato rilasciato oggi il primo teaser trailer di Mindhunter, la serie che vede come produttori esecutivi David Fincher e Charlize Theron, che approderà questo ottobre su Netflix. Il breve filmato, sebbene non riveli molto, ci permette di dare uno sguardo alle atmosfere cupe del telefilm, adattamento dell’omonimo libro del 1996, scritto dal profiler John Douglas e da Mark Olshanker.

Diretto da Fincher insieme a Asif Kapadia, Tobias Lindholm e Andrew Douglas, Mindhunter vedrà nel cast Holt McCallanay (Fight Club), Anna Torv (Fringe), Hannah Gross (Unless) e Jonathan Groff (Looking).