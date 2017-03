Mission: Impossible 6 – Henry Cavill entra ufficialmente nel cast

Henry Cavill entra ufficialmente nel cast di Mission: Impossible 6!

A dare l’annuncio sul suo profilo Instagram è il regista della pellicola, ovvero Christopher McQuarrie (Jack Reacher, Mission: Impossible – Rogue Nation).

La star di Batman v Superman si unirà a Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner e Vanessa Kirby nel sesto episodio della saga action.

Non sappiamo che ruolo interpreterà l’attore, ma dovremmo scoprirlo entro breve. Si vocifera che ci possa essere un passaggio di testimone tra Cavill e Cruise per continuare la saga ma sono solamente rumors e Tom sembrerebbe non avere nessuna intenzione di abbandonare il personaggio di Ethan Hunt.

Le riprese inizieranno il 10 di aprile a Parigi. Alla sceneggiatura e regia McQuarrie, mentre l’uscita della pellicola è prevista per il 27 luglio 2018.

Fonte: ComingSoon.net