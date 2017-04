Mission: Impossible 6 – Tom Cruise immortalato sul set [FOTO]

Anche se le riprese di Mission: Impossible 6 partiranno solo dalla prossima settimana, sembra che Tom Cruise abbia già iniziato a lavorare al sesto capitolo del franchise.

L’attore è stato immortalato in una foto, durante il suo arrivo a Parigi, via elicottero, sul set di Mission: Impossible 6. A catturare il momento è stato proprio Just Jared.

Tom Cruise casually arrives on the set of #missionimpossible6 by helicopter. https://t.co/YSgM3OCb1t — JustJared.com (@JustJared) April 7, 2017

Nel cast della pellicola troviamo Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner e Vanessa Kirby.

Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible 6, in una recente intervista, ha dichiarato che torneranno in Mission: Impossible 6 altre facce familiari del franchise. Attualmente il release statunitense è previsto per il 27 Luglio 2018.

FONTE: Just Jared