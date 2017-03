Mission: Impossible 6 – Vanessa Kirby è entrata ufficialmente nel cast del film

La star di Everest e The Crown, Vanessa Kirby, si è aggiunta al cast di Mission: Impossibile 6. Non sappiamo ancora esattamente che ruolo interpreterà, ma si vocifera che vestirà i panni di un personaggio dello stesso livello di Rebecca Ferguson in Mission: Impossible – Rogue Nation.

È previsto anche il ritorno di Rebecca Ferguson nel sequel, insieme a Simon Pegg e Jeremy Renner. La produzione della pellicola dovrebbe iniziare il 10 Aprile a Parigi con Christopher McQuarrie ancora una volta nelle vesti di regista e sceneggiatore (ha precedentemente diretto Mission: Impossible – Rogue Nation).

McQuarrie in una recente intervista ha dichiarato che torneranno in Mission: Impossible 6 altre facce familiari del franchise. Attualmente il release statunitense è previsto per il 27 Luglio 2018.

FONTE: Comingsoon.net