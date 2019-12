Mobility as a Service (MaaS) Mercato Mercato 2019 Quota globale, crescita, dimensioni, opportunità, tendenze, panoramica regionale, analisi delle principali società e previsioni per paese chiave fino al 2026

Il rapporto prende in considerazione gli anni 2016 e 2017 per raccogliere le informazioni pertinenti del settore, tenendo al contempo il 2018 come anno base e prevede la crescita del mercato nel periodo di previsione dal 2019 al 2026. Questo rapporto di ricerca intende aiutare sia le aziende che i dirigenti formulazione di strategie commerciali favorevoli.

Lo studio fa luce sulle tendenze del mercato osservate nei dati storici e intraprende un’ispezione approfondita del settore per generare preziose informazioni e progressi che devono essere previsti negli anni previsti. Il rapporto valuta anche le iniziative strategiche da parte delle aziende, comprese le iniziative strategiche e la posizione finanziaria, per tracciare un accurato panorama dei fornitori. Il rapporto classifica inoltre il mercato sulla base di approfondimenti e tendenze degli utenti finali, catena del valore, dinamica della domanda e dell’offerta e importazione ed esportazione, tra gli altri, per fornire una visione definitiva del settore.

Al fine di fornire una comprensione più approfondita del mercato, il rapporto esamina anche l’inclinazione dei consumatori, il cambiamento delle preferenze dei consumatori e l’aumento dei livelli di reddito disponibile e, soprattutto, l’impatto di questi fattori sul settore globale. Il lettore può anche sfruttare la stima del mercato derivata attraverso approcci top-down e bottom-up.

Sfoglia il sommario completo e le tabelle dei dati: https://www.reportsanddata.com/report-detail/mobility-as-a-service-maas-market

Partecipanti principali: Whim App, UbiGo AB, SkedGo Pty Ltd., Moovel Group GmBH, Lyft, Inc., Uber Technologies, Inc., Ola, Shuttl, Splyt Technologies Ltd., Transit Systems Pty Ltd., Smile Mobility, Qixxit, and Beeline Singapore, among others

Uber domina la regione nordamericana con oltre il 70% della quota di mercato. Uber è anche uno dei principali distributori di APAC. Di recente ha lanciato Uber Boats a Mumbai (India), in collaborazione con la Maharashtra Marine Time Board. Il servizio di barca Uber fornirà il trasporto da 3 delle famose rotte costiere della città, Gateway of India, Isole Elephanta e Mandwa Jetty, tramite motoscafi. I ciclisti possono accedere a due diversi tipi di Uber Boats: 6-8 posti chiamati Uber Boat e 10+ posti chiamati Uber Boat XL.

Segmentazione: mercato della

mobilità come servizio (MaaS) per tipo di servizio (entrate, milioni di dollari; 2018-2026)

Servizio di auto senza conducente

Ride-grandinare

Car sharing

Condivisione bi-ciclo

Bus sharing

Mobility as a Service (MaaS) Market by application (Entrate, milioni di dollari; 2018-2026)

Android

iOS

Altri

mercati Mobility as a Service (MaaS), per modello di business (entrate, milioni di dollari; 2018-2026)

B2B

B2C

P2P noleggia il mercato della

mobilità come servizio (MaaS), per tipo di veicolo (entrate, milioni di dollari; 2018-2026)

Autobus

Autovetture

Bici

Per consultare il rapporto di esempio PDF e ottenere 30 minuti di una consulenza gratuita: https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1163

Mobility as a Service (MaaS) Prospettive regionali di mercato (entrate, milioni di dollari; 2018-2026)

North America

US

Europe

Germany

France

UK

Asia Pacific

China

Japan

India

Middle East & Africa

Latin America

Brazil

Il rapporto di ricerca risponde alle seguenti domande chiave:

Qual è il tasso di crescita del mercato durante il periodo di previsione tra il 2019 e il 2026?

Quali sono i driver e le restrizioni cruciali che avranno un impatto sul mercato della MOBILITY AS A SERVICE (MAAS) in futuro?

Qual è la dimensione del mercato e la quota ipotizzata nel periodo di previsione?

Chi sono i principali attori del settore e quali strategie esecutive utilizzeranno che possono avere un impatto sostanziale sulla crescita del mercato della MOBILITÀ COME SERVIZIO (MAAS) a livello globale?

Quali sono le tendenze più notevoli osservate nei dati storici che possono influenzare il CAGR del mercato della MOBILITÀ COME SERVIZIO (MAAS)?

Quali sono le previsioni per il settore MOBILITY AS A SERVICE (MAAS) nel periodo di previsione basato sull’analisi dettagliata dei suoi aspetti critici?

Qualche domanda o sconto? Chiedi al nostro esperto: https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/1163

Esistono 15 capitoli che descrivono lo sviluppo del mercato globale della MOBILITY AS A SERVICE (MAAS).

Il rapporto è suddiviso in 15 capitoli che comprendono l’analisi del mercato globale della MOBILITY AS A SERVICE (MAAS).

Il capitolo 1 riguarda l’introduzione del mercato MOBILITY AS A SERVICE (MAAS), la portata del prodotto, la panoramica del mercato, le opportunità di mercato, le sfide del mercato e i driver di mercato;

Il capitolo 2 parla dei migliori venditori, con un’analisi approfondita delle loro strategie di vendita, entrate e prezzi per la durata 2016 e 2017;

Il capitolo 3 mostra la natura competitiva del mercato discutendo la concorrenza tra i migliori venditori del settore. Analizza il mercato utilizzando i dati relativi a vendite, ricavi e quote di mercato per il 2016 e il 2017;

Il capitolo 4 mostra il mercato globale per regioni e le dimensioni proporzionali di ciascuna regione di mercato in base alle vendite, ai ricavi e alla quota di mercato di MOBILITY AS A SERVICE (MAAS), per il periodo 2012-2017;

I capitoli 5, 6, 7, 8 e 9 descrivono la ricerca completa condotta sulle regioni chiave, con vendite, entrate e quote di mercato dei paesi chiave in tali regioni;

I capitoli 10 e 11 parlano dell’applicazione e dei tipi di negozi al dettaglio esenti da imposte sul mercato che utilizzano lo stesso insieme di dati per il periodo 2012-2017;

Il capitolo 12 fornisce le previsioni di mercato per regioni, tipi e applicazioni valutando i dati sulle vendite e sulle entrate raccolti per il periodo 2017-2022;

I capitoli 13, 14 e 15 descrivono la catena del valore concentrandosi sul canale di vendita e sui distributori, commercianti, rivenditori nel settore MOBILITY AS A SERVICE (MAAS). Il capitolo conclusivo comprende anche i risultati e le conclusioni della ricerca, nonché approfondimenti di mercato.

Informazioni su rapporti e dati

Rapporti e dati è una società di ricerche di mercato e società di consulenza che fornisce rapporti di ricerca sindacati, rapporti di ricerca personalizzati e servizi di consulenza. Le nostre soluzioni si concentrano esclusivamente sul tuo scopo di individuare, indirizzare e analizzare i cambiamenti del comportamento dei consumatori tra demografia e settori per aiutare i clienti a prendere decisioni aziendali più intelligenti. Offriamo studi di market intelligence che garantiscono ricerche pertinenti e basate sui fatti in diversi settori tra cui sanità, tecnologia, chimica, energia ed energia. Aggiorniamo costantemente le nostre offerte di ricerca per garantire che i nostri clienti siano consapevoli delle ultime tendenze esistenti sul mercato. Rapporti e dati ha una solida base di analisti esperti provenienti da varie aree di competenza.

Contattaci:

John Watson

Responsabilesullo sviluppo del business

rapporti e dati| Web: www.reportsanddata.com

Linea diretta: + 1-800-819-3052

E-mail: sales@reportsanddata.com