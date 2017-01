Moonlight: online il trailer italiano e il nuovo poster del film di Barry Jenkins

Arriverà nelle nostre sale il prossimo 23 febbraio distribuito da Lucky Red Moonlight, vincitore del Golden Globe per il Miglior film drammatico e in corsa per gli Oscar. Diretto da Barry Jenkins, vede nel cast Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe e Andre Holland. Di seguito trovate il trailer italiano e la nuova locandina ufficiale.

Applaudito dalla critica di tutto il mondo, Moonlight racconta l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto del mondo. Un film intimo e poetico sull’identità, la famiglia, l’amicizia e l’amore, animato dall’interpretazione corale di un meraviglioso cast di attori.