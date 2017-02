Mortal Engines: Robbie Sheehan e Ronan Raftery nel cast del fantasy

Robbie Sheehan (Fortitude) e Ronan Raftery (Animali Fantastici e Dove Trovarli) sono entrati nel cast dell’adattamento della Universal e della MRC, Mortal Engines, scritto e prodotto da Peter Jackson e ispirato al romanzo fantasy di Philip Reeve.

Robbie Sheenan avrà un ruolo principale, mentre Ronan Raftery interpreterà un ruolo secondario. Jackson, Fran Walsh, e Philippa Boyens collaboreranno insieme alla sceneggiatura della pellicola, che sarà diretta da Christian Rivers. La MRC e la Universal hanno co-finanziato il film. La Universal sarà anche la casa di distribuzione internazionale.

Jackson e Walsh sono stati coinvolti nel progetto per vari anni, avendo acquisito i diritti dalla casa editrice statunitense, Scholastic, nel 2001. Zane Weiner (Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit), Amanda Walker (Lo Hobbit), e Deborah Forte (La bussola d’oro) saranno i produttori insieme a Walsh e Jackson. Kamins (Lo Hobbit, District 9) sarà il produttore esecutivo, mentre Boyens co-produrrà.

Il romanzo è ambientato in un futuro lontano migliaia di anni. Le città della terra sono diventate degli enormi veicoli (città trazioniste) che vanno alla ricerca di altre città, per distruggerle e saccheggiare le loro risorse naturali. Niente più nazioni, solo governi cittadini. In queste città trazioniste Tom Natsworthy incontra, inaspettatamente, una misteriosa ragazza dell’Outlands. Questo incontro sarà un segno di svolta nelle loro vite.

La produzione della pellicola inizierà in Nuova Zelanda questa primavera, e la data d’uscita prevista nelle sale cinematografiche è il 14 Dicembre 2018.

Mortal Engines è il primo film di una serie di pellicole basate sui romanzi di Reeve. La serie è composta da quattro libri: Mortal Engines (Macchine Mortali), Predator’s Gold (Freya delle Lande di Ghiaccio), Infernal Devices, e A Darkling Plain.

FONTE: Variety