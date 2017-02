Mulan: Niki Caro dirigerà il film live action della Disney

Niki Caro è stata scelta dalla Disney per dirigere l’adattamento cinematografico live-action di Mulan, il film d’animazione del 1998 basato sulla leggenda cinese della guerriera Hua Mulan, che si finse uomo per prendere il posto di suo padre in guerra.

Niki Caro ha diretto film di notevole fattura come McFarland, USA, La ragazza delle balene o North Country che regalò la candidatura all’Oscar a Charlize Theron e Frances McDormand. Si affianca ad Ava DuVernay come seconda regista a dirigere un blockbuster da oltre 100 milioni di dollari di budget per i Walt Disney Studios.

A scrivere il primo draft di Mulan sono state Lauren Hynek ed Elizabeth Martin, mentre la riscrittura è stata affidata a Rick Jaffa e Amanda Silver.

La prossima opera della regista Niki Caro è The Zookeeper’s Wife, con la bellissima Jessica Chastain.

