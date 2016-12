Muore a 84 anni Debbie Reynolds, la madre di Carrie Fisher

Si è spenta all’età di 84 anni anche Debbie Reynolds, a pochissimi giorni dalla morte di Carrie Fisher. L’attrice era stata ricoverata in ospedale soltanto ieri in probabilmente in seguito ad un ictus, prima si trovava a Beverly Hills nella casa di sua figlia Carrie, che ci ha lasciati il 27 dicembre.”Voleva stare con Carrie“, ha detto suo figlio Todd Fisher a Variety.

Debbie Reynolds era stata una delle dive più conosciute degli anni Cinquanta e Sessanta nella scuderia della MGM, interpretando ruoli iconici come la Kathy Selden di Cantando sotto la pioggia.