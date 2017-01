Mute: prime immagini del nuovo film di Duncan Jones

Il regista di Warcraft Duncan Jones sta per tornare con un nuovo film di fantascienza dal titolo Mute. La pellicola sarà disponibile su Netflix nel corso del 2017 con grande attesa degli appassionati che aspettano con ansia questa nuova prova del figlio del compianto David Bowie. Mute sarà un noir di fantascienza ambientato in una Berlino distopica del futuro prossimo nella quale un barista muto di nome Leo Beiler (Alexander Skarsgård) si ritrova ad andare alla ricerca della donna che ama, misteriosamente scomparsa. Nel suo percorso dovrà vedersela con due strani chirurghi statunitensi interpretati da Justin Theroux e Paul Rudd. Jones ha definito questo film come il sequel spirituale del suo precedente, e apprezzatissimo, Moon. In attesa di sapere quando sarà disponibile sulla piattaforma vi mostriamo le prime immagini ufficiali del film.