My Favorite Things is Monsters: Sam Mendes potrebbe dirigere la pellicola

Il regista Sam Mendes (007 Spectre, American Beauty e Revolutionary Road) potrebbe dirigere l’adattamento di My Favorite Things Is Monsters, graphic novel di successo ideata da Emil Ferris.

My Favorite Things Is Monsters racconta le vicende di Karen Reyes, bambina di dieci anni che nella Chicago di fine anni ’60 decide d’indagare sull’omicidio di Anka, l’inquilina del piano di sopra, sopravvissuta all’Olocausto.

Le tavole della graphic novel riproducono una sorta di diario scarabocchiato, con una qualità tecnica e grafica delle tavole estremamente intrigante. Le tematiche coinvolgono più linee temporali, rendendo My Favorite Things Is Monsters un’opera molto complessa e unica nel suo genere, colma di riferimenti che rimandono all’immaginario pulp e horror da B-Movie, passione della protagonista Karen.

Il film prodotto dalla major Sony è ancora in fase embrionale e ad oggi è sprovvisto di uno sceneggiatore, vi terremo aggiornati sugli sviluppi e sull’attesa decisione del regista Sam Mendes.

