Narcos: la recensione della terza stagione

La seconda stagione di Narcos si chiudeva con la morte di Pablo Escobar sui tetti di Medellin, lasciando i fan con un interrogativo: come avrebbe potuto andare avanti una serie fino a quel momento incentrata sul famigerato narcotrafficante, una volta orfana del suo protagonista? Il talento dell’attore brasiliano Wagner Moura ha conferito al personaggio di Escobar uno spessore unico; difficile sostituire una simile miscela di efferatezza e carisma, capace di suscitare allo stesso tempo empatia e repulsione. Ma lo spettacolo doveva andare avanti, tentando il più possibile di mantenere i punti di forza delle stagioni precedenti, senza ridursi a una mera replica. E in questo il nuovo capitolo di Narcos è riuscito alla perfezione.

Ritroviamo Pedro Pascal (Il Trono di Spade, The Great Wall) nei panni di Javier Peña, agente della DEA elevato al rango di eroe per il ruolo svolto nella cattura di Escobar. Già nelle prime due stagioni Pascal aveva catturato l’interesse degli spettatori più del protagonista Boyd Holbrook, che interpretava l’agente Murphy. Dopo l’uscita di scena di quest’ultimo, il punto di vista di Peña diventa centrale nel nuovo arco narrativo, concentrato sulla lotta al narcotraffico nella città di Cali. La metropoli colombiana è infatti sede dell’omonimo cartello della droga, con i suoi quattro capi, i cosidetti “gentiluomini di Cali”. Peña si unisce agli sforzi congiunti colombiano-statunitensi per combattere la potentissima organizzazione criminale proprio nel momento in cui Gilberto Rodriguez (Damian Alcazar), leader del cartello di Cali, annuncia il suo accordo con il governo: un piano di resa alle autorità che consentirà a lui e agli altri “gentiluomini” di ritirarsi dal giro della droga e rientrare nella legalità, con condanne minime e mantenendo intatte le proprie fortune. Il termine di sei mesi per la resa fa scattare una corsa contro il tempo sia per i criminali, che cercano di trarre il massimo dalle loro ultime operazioni illecite, che per le forze dell’ordine, impegnate a dare la caccia ai boss del cartello per catturarli prima che possano usufruire dell’accordo col governo.

Nel corso delle sue indagini, il disilluso e frustrato agente Peña deve fare i conti con il muro di omertà e corruzione che protegge i criminali, oltre che con la scarsa collaborazione dei politici locali e di Bill Stechner, agente della CIA interpretato da Eric Lange (Lost, Weeds). Non mancano i conflitti anche dal lato avversario. Molti trafficanti disapprovano la decisione di Gilberto: il suo socio a New York, Chepe Santacruz (Pepe Rapazote), non ha intenzione di ritirarsi dal redditizio traffico di cocaina, così come Helmer Herrera detto Pacho (Alberto Ammann). Nel corso della sanguinosa faida con la famiglia Salazar, membro di un cartello rivale, il carismatico e imprevedibile Pacho si distingue tanto per il suo stile quanto per la sua crudeltà. L’accordo per la resa arriva a creare dissapori anche fra Gilberto e il fratello Miguel (Francisco Denis). Fra i vari schieramenti rimane intrappolato Jorge Salcedo (Matias Varela), esperto di sicurezza al servizio dei gentiluomini di Cali che, pressato dalla moglie e stanco del suo lavoro nel mondo del crimine, vorrebbe uscirne per aprire la sua azienda.

È proprio il personaggio di Salcedo a spiccare, restituendoci un’immagine “interna” del cartello molto diversa da quello che, nelle precedenti stagioni, era stato l’impero di Escobar. La terza stagione di Narcos vince la scommessa anche perché gioca molto sulle differenze fra il “patròn” di Medellin e i gentiluomini di Cali: mentre il primo era plateale e impulsivo, i secondi sono riservati e strategici, anche se non meno brutali. Le puntate si divorano una dopo l’altra anche grazie al ritmo, decisamente più rapido che in passato, che però lascia un po’ in secondo piano la caratterizzazione dei personaggi. L’arco narrativo dedicato ad Escobar ci aveva abituati a un certo livello di approfondimento dei caratteri, che qui è spesso trascurato, in particolare per quanto riguarda i ruoli femminili, piatti e poco sfruttati. Ma l’azione, la suspense e l’ottima interpretazione del cast compensano ampiamente questi difetti. Anche stavolta, quindi, Narcos ci lascia soddisfatti, e impazienti di scoprire il prossimo capitolo.