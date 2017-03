Natalie Portman sarà una star del rodeo in Bronco Belle

La neo-mamma Natalie Portman è già pronta a tornare (letteralmente) in pista. Infatti l’attrice di Jackie avrebbe firmato un accordo per essere la protagonista di Bronco Belle, film basato sulla storia di una star del rodeo che tenta di avere successo in un un modo caratterizzato prevalentemente dalla presenza maschile. Per il momento non si hanno altre informazioni sul progetto che dovrebbe vedere alla regia Anna Rose Holmer, che ha già diretto la Portman negli ultimi giorni della sua gravidanza nel videoclip di My Willing Heart di James Blake.

In attesa di avere la conferma della realizzazione di Bronco Belle e sugli eventuali compagni di cast della Portman, ricordiamo che nei prossimi mesi potremo vedere l’attrice in Planetarium accanto a Lily-Rose Depp e Song to Song di Terrence Malick.