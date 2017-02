Need to Know: Charlize Theron sarà protagonista e produttrice

Charlize Theron entra ufficialmente nel cast del thriller Need to Know per la Universal.

L’attrice non sarà solo la protagonista dell’adattamento cinematografico del romanzo scritto da Karen Cleaveland ma vestirà anche i panni del produttore.

La Theron pare sia stata catturata dal romanzo, che racconta le vicende di una donna che solo all’apparenza conduce una vita ordinaria mentre contemporaneamente, lavora in gran segreto come analista per la CIA. Un giorno, mentre cerca di decriptare dei file necessari per smascherare un agente russo sotto copertura nel terreno statunitense, la donna compie una scoperta che metterà in pericolo non soltanto la sua vita, ma anche quella dei suoi cari.

Sembra un 2017 davvero molto impegnativo per l’attrice di origine sudafricana che sarà impegnata sul set di ben quattro pellicole.

Fonte: Variety