Nicolas Cage: i migliori meme e poster in occasione del compleanno

Non importa che abbia vinto un Oscar per Via da Las Vegas o che abbia recitato in film iconici come Arizona Junior, quando pensiamo a Nicolas Cage i nostri primi pensieri, più che ricordare questi successi, vengono immediatamente indirizzati verso la miriade di meme, poster ironici, foto modificate con il face swapping e gif dell’attore. È difficile individuare il momento esatto in cui Cage è diventato una “star” su Internet. Sicuramente il flop al botteghino de Il Prescelto ha dato al pubblico una base da cui partire, ma è stato Next nel 2007 a dare il via al meme “your argument is invalid”, Stress da Vampiro a lanciare “You don’t say” e la pagina Tumblr Nic Cage as Everyone ad organizzare in un solo sito le numerose foto ironiche che vedono le sembianze dell’attore inserite nelle facce di altri personaggi famosi.

“Il popolo di Internet ha costruito tutto questa cosa intorno a me. Non so perché sia successo.” ha dichiarato Cage in un’ intervista a The Guardian, aggiungendo di essersi rassegnato a ciò. “Fammi dire questo: adesso credo che se non puoi batterli, devi unirti a loro.” Seguendo questa linea di pensiero, l’attore ha imparato a riderci su e nel 2014, in occasione di un concerto dei Guns N’Roses, ha indossato una maglia raffigurante la sua celebre espressione tratta da Stress da Vampiro:

Oggi, in occasione del 53esimo compleanno di Nicolas Cage, abbiamo riunito alcuni dei migliori meme, face swapping e poster dedicati all’attore:

