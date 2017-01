Nicolas Winding Refn: in arrivo il vinile ”The Wicked Die Young”, ispirato a Neon Demon

Nicolas Winding Refn pubblicherà il prossimo 14 aprile tramite l’etichetta Milan Records una compilation in formato vinile dal titolo The Wicked Die Young, ispirata al suo ultimo film, l’horror The Neon Demon.

L’EP spazierà tra punk, disco music ed elettronica, alcuni tra i generi preferiti dall’enigmatico autore danese. L’album conterrà brani appartenenti a Suicide, Dionne Warwick, Giorgio Moroder, Johnny Thunders e Sparks, oltre alla musica composta da Cliff Martinez, inseparabile collaboratore di Refn nelle sue ultime tre pellicole (Drive, Solo Dio perdona e, appunto, The Neon Demon).

Si rinnova quindi la collaborazione tra il regista danese e la Milan Records, inaugurata con la serie Refn Presents, che ha dato il via dal 2015 alla pubblicazione delle versioni rimasterizzate delle colonne sonore di Old Boy, RoboCop, Terminator e il recente It Follows. Di seguito potete dare un’occhiata all’artwork ufficiale e alla tracklist.

Side A

01. Electric Youth – ‘Good Blood’

02. Lynsey de Paul – ‘Won’t Somebody Dance With Me’

03. Suicide – ‘Cheree (1998 Remastered Version)’

04. 999 – ‘Homicide’

05. Johnny Thunders & The Heartbreakers – ‘Pirate Love’

06. Dionne Warwick – ‘(Theme From) Valley of the Dolls’

07. Tommy Seebach – ‘Bubble Sex’

08. Amanda Lear – ‘Follow Me’

Side B

01. Giorgio Moroder – ‘Knights In White Satin’

02. Sparks – ‘The No. 1 Song In Heaven’

03. Cliff Martinez – ‘Becoming’

04. Pino Donaggio – ‘Dressed to Kill (Pulsion) (1980): The Shower (Theme from Dressed to Kill)’

05. Claudio Gizzi – ‘End Of A Myth’

06. Julian Winding – ‘When You Want To Hurt Someone’

Fonte: ThePlaylist