Nightwing: Chris McKay in trattative con la Warner per dirigere il film

La Warner Bros pare abbia scelto il regista di Lego Batman Movie Chris McKay per dirigere la prima pellicola sull’eroe DC Nightwing.

L’intenzione di girare un Live-Action sull’assistente di Batman era nell’aria da tempo e visto il successo del personaggio, apparso in Lego Batman Movie la Warner si è finalmente decisa a far partire ufficialmente il progetto.

Per chi non lo conoscesse Nightwing è Dick Grayson, alias Robin, il figlio adottivo di Batman che possiede straordinarie doti atletiche. Dick appare nell’universo comics DC nel 1940: dopo l’omicidio della sua famiglia, la squadra acrobatica chiamata “The Flying Graysons”, Dick viene adottato da Bruce Wayne e presto diventa il fido aiutante del protettore di Gotham City.

Più avanti nel 1980 Grayson appare nelle vesti di Nightwing, nuovo protettore della città che ha conquistato i fan per i suoi modi ”non convenzionali”, dall’animo tormentato, in perenne fuga da un triste passato che sembra non dargli tregua.

Staremo a vedere se Chris Mckay accetterà o meno il progetto ma stando ai recenti rumors pare che abbia già allertato una squadra di sceneggiatori per collocare il personaggio di Dick nei capitoli DC già usciti in sala. Sarà interessante vedere se il progetto rispetterà i desideri dei fan, visto che hanno già sollevato alcuni dubbi riguardo alla mitologia e la cronologia dell’universo DC Europe.

Fonte: Collider