Nightwing: Jared Padalecki interessato a interpretare il supereroe

Ieri è stato annunciato che sarà realizzato un film solo su Nightwing, e già sono iniziate le toto scommesse sul potenziale interprete del supereroe.

Uno degli attori, che ha appena espresso la sua disponibilità nel vestire i panni del personaggio, è proprio la star di Supernatural, Jared Padalecki. Su Twitter, è stato chiesto all’attore se avesse preso in considerazione la parte di Nightwing. Padalecki ha risposto che è un qualcosa che desidera da tanto tempo.

@DanielJFalconer I've always wanted to…

In seguito, un altro utente ha postato una foto che fa vedere come potrebbe sembrare l’attore nella parte del supereroe:

@jarpad Hey, Jared! I found this! Show it to Jensen! pic.twitter.com/KJFIc8dMYB

— 👑King Izzy👑 (@izzythekid96) February 25, 2017