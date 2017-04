Nobodies: la recensione della nuova comedy di TVLand con Melissa McCarthy

Nobodies, la nuova comedy di TV Land, ha debuttato lo scorso 29 marzo. La serie è stata creata dai comici Hugh Davidson, Larry Dorf e Rachel Ramras, che vestono anche il ruolo di protagonisti della serie: la vicenda costruita dai tre ideatori ruota attorno proprio a loro tre, alla ricerca del grande successo nel mondo dello spettacolo.

Prodotta da Ben Falcone e Melissa McCarthy (anche loro presenti nella serie), Nobodies, tra autobiografia e totale fantasia, racconta quanto sia difficile, anche se si è uno stimato professionista, sfondare e costruirsi la propria nicchia di celebrità nel chiuso star system. In senso lato, la comedy, articolata in 12 puntate, vuole spiegare, tematicamente parlando, quanto sia difficile cambiare la propria situazione, che sia Hollywood o qualsiasi altro contesto. Alcune volte, come nel caso dei tre protagonisti-autori, il talento non è sufficente e serve qualcosa di più, come un volto conosciuto che possa garantire visibilità.

Il lavoro di scrittura dei tre comici, intelligente e sagace, dà vita a una piccola odissea metatelevisiva, all’interno della quale i protagonisti dovranno trovare una stella per passare dall’essere “Nessuno” (nobody) al diventare “Qualcuno”. Melissa McCarthy, Jason Bateman, Kristen Bell e Jim Rash sono solo alcuni degli artisti che, nella parte di loro stessi, compariranno durante la serie. Incomprensioni, gag e battute brillanti colorano un prodotto godibile e diverso rispetto a tanti altri che, grazie a qualche nome, hanno, purtroppo, successo.