Ocean’s 8: nuova immagine mostra il cast al completo

La Warner Bros ha diffuso la prima foto ufficiale di Ocean’s 8 (2017, regia di Gary Ross), spinoff della trilogia iniziata con Ocean’s Eleven tutto al femminile:

Nella foto compaiono Sandra Bullock (Debbie Ocean), Mindy Kaling (Amita), Cate Blanchett (Lou), Helena-Bonham Carter (Rose) Rihanna (Nine Ball), Awkwafina (Costance), , Sarah Paulson (Tammy) e Anne Hathaway (Daphne Kluger) . Damian Lewis interpreterà l’antagonista principale, mentre nel resto del cast figurano Olivia Munn, Richard Armitage, Katie Holmes e James Corden.

Ocean’s Eight, fatta salva la sua natura di spin-off, sarà connesso ai tre film precedenti, non solo perché Sandra Bullock interpreterà la sorella di Danny Ocean (George Clooney nell’originale), ma soprattutto con la presenza di Matt Damon, che riprenderà il ruolo di Linus Caldwell. Il film sarà ambientato prevalentemente a New York city, come suggerisce la foto stessa, che mostra le protagoniste all’interno di un vagone della metropolitana di NY.

Ocean’s 8 uscirà nelle sale americane l’8 giugno 2017.