Omicidio all’Italiana, la recensione del film di Maccio Capatonda

Acitrullo è un piccolo paese vicino Campobasso. Ha una popolazione di 16 abitanti con un’età media che sfiora i 70 anni. Il sindaco non sa come fare a dare una nuova linfa ai suoi concittadini ma la morte di una contessa potrebbe essere l’occasione giusta per attirare l’attenzione. Ma di chi? Dei giornalisti, delle trasmissioni televisive, dei turisti dell’orrore in cerca di una vacanza originale. Ecco chi cerca di colpire Maccio Capatonda che in questo Omicidio all’Italiana sembra averne davvero per tutti. Il regista al suo secondo lungometraggio dopo Italiano Medio ha deciso evidentemente di alzare l’asticella non solo cinematograficamente (tutto è più curato, a partire dalla sceneggiatura che tenta di seguire una sua stretta coerenza), ma soprattutto nel cinismo dei contenuti che rendono questo film uno strano esperimento grottesco.

Definirla infatti una semplice comicità da commedia è superfluo se si considera il forte fattore satirico messo in campo. Capatonda, come in tutti i suoi prodotti più riusciti, è stato in grado di individuare le giuste categorie dell’attualità da mettere nel mirino per attirare l’attenzione dello spettatore. Sabrina Ferilli diventa così un misto tra Barbara D’Urso e Roberta Bruzzone, che conduce una versione di Chi l’ha visto? con il televoto dove intervengono poliziotti in cerca di gloria e politici romani che somigliano tanto ad alcuni personaggi delle giunte capitoline. In un puzzle perfettamente scritto si ritrovano dunque tutti i bersagli dell’ironia italiana che tra contraddizioni e complicità non possono non far ridere. Il modo in cui sono trattati è ovviamente quello tipico di Capatonda che è sempre lì in bilico tra l’eccessivo e la genialità, e mentre ci si chiede dove è posto il confine tra i due il successo è già assicurato tra le fila dei suoi numerosi fan. Per loro questo film sarà una conferma, per altri che non conoscono il suo personaggio una scommessa su un tipo di nuova comicità dissacrante che potrebbe non essere adatta a tutti. Nascosta sotto tutta la falsa superficialità di facciata c’è sempre infatti la mancanza di volontà da parte di Capatonda di rassicurare gli spettatori, anzi sembra dar loro un’istantanea del paese reale fortemente negativa e malinconica. Un’intenzione questa del tutto ricercata e frutto di un lungo lavoro di scrittura e studio dei personaggi. Cosa per niente scontata nel nostro cinema.