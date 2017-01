Omicidio all’italiana: primo teaser trailer per il nuovo film di Maccio Capatonda

Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, ha diffuso in streaming il primissimo teaser trailer di Omicidio all’italiana, nuovo film che lo vede alla regia dopo l’esordio con Italiano medio.

In uscita il 2 marzo 2017, nel cast del film troviamo Herbert Ballerina, Ivo Avido, Gigio Morra, Sabrina Ferilli, Antonia Truppo, Roberta Mattei e Fabrizio Biggio. Proprio Ballerina, al secolo Luigi Luciano, è stato protagonista di un esordio in solitaria con Quel bravo ragazzo, per la regia di Enrico Lando.

Sinossi: La quotidianità del paesino abruzzese di Acitrullo viene improvvisamente sconvolta da un omicidio. In questo contesto, il sindaco e il vicesindaco cercheranno in tutti i modi di sfruttare l’esposizione mediatica per rendere Acitrullo un paese famoso in tutta Italia.