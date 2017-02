On Chesil Beach: Saoirse Ronan nella prima immagine ufficiale

Lionsgate ha diffuso online la prima immagine ufficiale di On Chesil Beach, dramma prodotto dalla BBC e Number 9 Films con protagonisti Saoirse Ronan e Billy Howle.

La pellicola registra il debutto alla regia di un film per il cinema di Dominic Cooke, già molto apprezzato per il suo lavoro Royal Court Theatre e sul piccolo schermo con The Hollow Crown. Nel cast troviamo anche Emily Watson, Ann-Marie Duff, Adrian Scarborough e Samuel West. L’uscita è prevista entro il 2017.

Sinossi: Florence e Edward sono una giovane coppia (ancora vergine), la cui prima notte di nozze è rovinata improvvisamente da un’incomprensione.