Opportunità di mercato, crescita, analisi del settore e previsioni delfino al 2026

esperti del settore prendono in considerazione del dimensionamento del mercato per aiutare gli imprenditori nel processo decisionale fondamentale e per far sì che la loro strategia abbia successo nel mercato saturo. Gli esperti in materia si fondono in metodologie di ricerca qualitativa e quantitativa per valutare vari altri elementi che svolgono un ruolo vitale nel fornire una comprensione più completa del mercato del glicole monoetilenico in tutto il mondo.

Alcuni di questi elementi comprendono il movimento verso l’alto e verso il basso (tendenze) e le dimensioni dei potenziali clienti residenti in una regione o in un paese da prendere di mira, i principali concorrenti e così via. Attraverso questo rapporto sul glicole monoetilenico viene offerta anche una conoscenza approfondita delle esigenze dei clienti, delle preferenze, della psicografia e dei modelli di acquisto e dei marchi preferiti. L’analisi della concorrenza condotta durante lo studio rivela i migliori modelli di business, le maggiori opportunità e guida lo sviluppo del prodotto e dice molto sull’elevato panorama competitivo.

Società considerate e profilate in questo studio di mercato

LyondellBasell, The Dow Chemical Company, ME Global, SABIC, ExxonMobil Corporation, Formosa Plastic Group, AkzoNobel e Honam Petrochemical Corporation

Identifying elementi economici per il successo

Lo studio sul glicole monoetilenico identifica quali sono le pressioni economiche che l’industria del glicole monoetilenico sta affrontando o dovrà affrontare durante il periodo di previsione, dal 2019 al 2026.

Scoprire il tasso di crescita del mercato

La ricerca utilizza strumenti sia semplici che complicati per prevedere tasso di crescita nei prossimi anni. Non solo i ricercatori estrapolano i dati attuali ma anche quelli storici. Inoltre, durante il processo vengono analizzati tutti i fattori emergenti che dovrebbero contribuire alla crescita o limitare la crescita.

Segments

Technology (Entrate, milioni di dollari; 2016–2026)

Provenienza

gas naturale e di gas naturale

produzione di glicole monoetilenico a base dia base di nafta

tecnologia di

(entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

fibra di

PET

Pellicola

antigelo e refrigerante in

Altro

Uso finale (Entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Imballaggi

automobilistici

Tessili

Prodotti chimici

Carta

Cuoio

Prospettiva regionale (Entrate in milioni di dollari; 2016–2026)

Nord America Stati Uniti. Canada

Europa Germania Francia Regno Unito Spagna Italia Resto dell’Europa

Asia Pacifico Cina India Giappone Resto dell’Asia-Pacifico

Medio Oriente e Africa

America Latina Brasile



Analisi dei fattori esterni I

ricercatori conducono una valutazione del mercato per comunicare quanto sia fattibile il mercato in tutto il mondo. Esplorano le opportunità e le possibili minacce al mercato. Questi sono quindi mappati sui punti di forza e di debolezza dei principali fornitori che operano nell’arena commerciale del glicole monoetilenico. L’analisi di mercato aiuterà gli imprenditori a esaminare da vicino:

Dati demografici dei clienti

Dimensione del mercato attuale e futura

Requisiti di mercato fondamentali

Quote di mercato occupate e ricavi generati dai principali attori

Struttura dei prezzi del settore

Canali di distribuzione

Profitto

Fattori economici che influenzano il settore

Lo studio sul glicole monoetilenico risponde ulteriormente alle seguenti domande: