Orlando Bloom compie 40 anni: Infinity lo festeggia con i suoi successi cinematografici

Nato a Canterbury il 13 gennaio del 1977, Orlando Bloom compie oggi 40 anni. Tante le vite che ha vissuto sin dal suo esordio sul piccolo schermo, quando comparve in alcuni episodi della serie tv inglese Casualty. Subito dopo il regista Brian Gilbert lo scelse in Wilde (1997) per interpretare un giovane avvenente uomo che confonderà il celebre scrittore Oscar Wilde.

È l’incontro con Peter Jackson ad avergli cambiato la vita: fu proprio il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ad immaginarlo già nei panni del saggio elfo, dotato e fedele, Legolas, tra gli iconici personaggi della trilogia de Il Signore degli Anelli e di quella più recente Lo Hobbit, entrambi colossal fantasy campioni di incassi, basati sui romanzi di John R. R. Tolkien.

Infinity Tv celebra così l’attore britannico proponendo al pubblico alcuni dei suoi più apprezzati successi cinematografici: oltre a rivederlo proprio nei panni di Legolas, lo ritroveremo boxer in The Calcium Kid di Alex De Rakoff (2004), maniscalco e poi crociato nel kolossal storico firmato nel 2005 da Ridley Scott, Le crociate, e ancora Duca di Buckingham ne I tre moschettieri (2011) diretto da Paul W. S. Anderson e interpretato da un cast d’eccezione composto da Milla Jovovich, Luke Evans, Matthew Macfadyen, Logan Lerman, Ray Stevenson.