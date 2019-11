Over-The-Top Devices & Servizi Mercato Competitor Paesaggio, Analisi Opportunità, Crescita, Tendenze e previsioni 2019 -2026

Polaris Market Research pubblica le sue ultime scoperte in un nuovo studio sul mercato dei dispositivi e dei servizi over-the-top Gli analisti prevedono che il mercato raggiungerà 202 miliardi di dollari entro il 2026 dal 2019-2026.

Lo studio fornisce un’analisi approfondita di diversi fattori quali potenziale del settore, driver di mercato, restrizioni e sfide. Lo studio è quindi diverso sul mercato che dovrebbe influenzare il mercato. L’analisi della catena del valore nel rapporto aiuta a comprendere il mercato globale sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda.

Lo studio include i principali attori nel mercato dei dispositivi e dei servizi over-the-top come Microsoft Corporation, Yahoo Inc., Amazon.com, Google Inc., Netflix Inc., Roku, Inc., Hulu, Apple, Inc., Akamai Technologies, Facebook, Inc., Limelight Networks, Inc. e Tencent Holdings Ltd.

Il mercato globale dei dispositivi e servizi over-the-top è segmentato in base a contenuti, dispositivi, servizi, modello di entrate, modello di implementazione, utente finale e regione.

Dimensioni e previsioni del mercato di dispositivi e servizi over-the-top, 2017-2026 per contenuto

VOiP video Testo e immagine



Dimensioni e previsioni del mercato dei dispositivi e servizi over-the-top, 2017-2026 per dispositivi

Dispositivi mobili Computer portatili e desktop Set top box Console di gioco



Dimensioni e previsioni del mercato di dispositivi e servizi over-the-top, 2017-2026 per servizi

consulenza Servizi gestiti Installazione e manutenzione Formazione e supporto



Dimensioni e previsioni del mercato dei dispositivi e servizi over-the-top, 2017-2026 per Revenue Model

SVOD TVOD AVOD altrui



Dimensioni e previsioni del mercato dei dispositivi e servizi over-the-top, 2017-2026 per modello di implementazione

On-Premise Cloud-Based



Dimensioni e previsioni del mercato dei dispositivi e servizi over-the-top, 2017-2026 per utente finale

BFSI Sanità Media e intrattenimento IT e telecomunicazioni al dettaglio altrui



Dimensioni e previsioni del mercato dei dispositivi e servizi over-the-top, 2017-2026 per regione

Nord America (Stati Uniti, Canada, Messico) Europa (Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Paesi Bassi) Asia Pacifico (Giappone, Cina, India, Australia) Sud America (Brasile, Cile) MEA (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman)



Key takeaway del rapporto

Questo rapporto fornisce un’analisi puntuale per cambiare le dinamiche della concorrenza

Fornisce una prospettiva lungimirante su diversi fattori che guidano o frenano la crescita del mercato

Fornisce una previsione di otto anni sulla base di come si prevede che il mercato cresca

Aiuta a comprendere i segmenti di mercato chiave e il loro futuro

Fornisce un’analisi approfondita delle mutevoli dinamiche della concorrenza e ti tiene davanti ai concorrenti

Aiuta a prendere decisioni aziendali informate attraverso analisi approfondite del mercato e analisi approfondite dei segmenti di mercato

