Pacific Rim: Uprising – Guillermo Del Toro spiega perché ha abbandonato il progetto

Guillermo del Toro ha, finalmente, parlato dei motivi che lo hanno spinto ad abbandonare Pacific Rim: Uprising, il sequel del suo blockbuster del 2013, Pacific Rim, che ha incassato ben $411 milioni in tutto il mondo.

È stata una sorpresa per i fan, quando nel 2016 hanno appreso che Guillermo del Toro non sarebbe tornato dietro la macchina da presa per Pacific Rim: Uprising. Il sequel stesso rappresentava una vera e propria passione dello stesso regista, il quale è cresciuto come un fan sfegatato dei Kaiju.

Durante la promozione della serie Netflix Trollhunters, del Toro ha svelato i motivi del suo abbandono a Collider, facendo riferimento a un conflitto di impegni dovuto all’acquisizione della Legendary Pictures da parte della Wanda Groups:

“I vari impegni e le tempistiche iniziavano a non coincidere. Avevo questo film, The Shape of Water, che desideravo realizzare una volta per tutte. A quel punto avevo Justice League Dark da una parte e Pacific Rim dall’altra, per cui mi sono detto: ‘Lascio perdere Pacific Rim’. Loro, in realtà, mi hanno detto: ‘Bisogna posticipare tutto’, perché stava per avvenire un cambiamento notevole; la Legendary sarebbe stata venduta alla Cina, più specificatamente a un’azienda cinese, la Wanda Group. Hanno detto: ‘Bisogna aspettare nove mesi’, e io ho risposto: ‘Non aspetterò nove mesi, girerò un film’. Di conseguenza me ne sono andato e ho girato The Shape of Water, e abbiamo scelto Steven DeKnight”.

Del Toro ha espresso il suo entusiasmo quando ha appreso la notizia che Steven DeKnight avrebbe curato lo script di Pacific Rim: Uprising, e inoltre, ha dichiarato che sarà disponibile qualora la produzione avesse bisogno di lui:

“È stata un’ottima scelta. Voglio dire, amo DeKnght, amo le cose che fa, penso che sia una mente brillante. Non starò dietro di lui a dirgli: ‘Cosa stai facendo? Che fai?’. Fa cose diverse da me, ed è proprio questo che mi piace. Quando produco cerco di produrre nel modo in cui vorrei essere prodotto. A tutti quelli che produco dico sempre: ‘Se avete bisogno di me ci sarò sempre, al 100%. Potete contare su di me. Se non avete bisogno di me, beh non ci sarò'”.

FONTE: Collider