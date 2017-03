Pandora – the World of Avatar, due nuovi video della spettacolare attrazione

La Disney continua a sorprenderci riguardo la nuova attrazione Pandora – the World of Avatar che debutterà a Disney’s Animal Kingdom (Orlando, Florida) il 27 maggio.

Qui in basso potrete ammirare due nuovi video in attesa di una speciale anteprima che andrà in onda stasera sul canale statunitense ABC.

Pandora – The World of Avatar trasporterà gli ospiti in un mondo visivamente sbalorditivo completo di montagne galleggianti e piante bioluminescenti. Qui, gli ospiti saranno in grado di provare due escursioni che spingeranno il tasso d’avventura a un livello mai esplorato.

Ecco gli esclusivi video di Pandora – the World of Avatar:

Fonte: ComingSoon.net