Parasite: Bong Joon-Ho è già al lavoro sul prossimo progetto

Debutterà su Netflix il prossimo 28 Giugno (alcuni rumors vorrebbero che l’anteprima mondiale ci sarà al prossimo festival di Cannes) Okja, nuovo film di Bong Joon-Ho con Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton e Giancarlo Esposito. Il regista coreano però sembra non volersi prendere nessuna pausa e già pensa al suo prossimo progetto. Si tratta di Parasite, un film che avrebbe al suo centro una famiglia sconvolta da un evento traumatico.

Per il momento non si hanno ulteriori informazioni ma pare proprio che il film sarà pronto già il prossimo anno. Dopo il successo in Europa di Snowpiercer e quello che sembra già annunciato di Okja, c’è grande attesa di sapere qualcosa di più su questo Parasite. Intanto vi lasciamo il trailer del suo ultimo film: