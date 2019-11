Parentesi ortopediche e supporta la crescita del mercato, la domanda e le previsioni fino al 2026: Bauerfeind AG, Össur Hf, DJO Finance LLC, Breg, Inc.

Dimensione del mercato – 3,82 miliardi di dollari nel 2018, crescita del mercato – CAGR del 5,9%,mercato

tendenze del- Prevalenza crescente di artrite e ricerca per progressi tecnologici avanzati

New York, 28 ago 2019 – Sulla base dell’analisi corrente, i tutoriglobali ortopedicie supportano il mercato è stato valutato a 3,82 miliardi di dollari nel 2018 e dovrebbe raggiungere i 6,05 miliardi di dollari entro il 2026, con un CAGR del 5,9% di tutori e supporti ortopedici sono principalmente utilizzati nella riabilitazione delle lesioni, nella prevenzione delle lesioni, nelle cure osteoartritiche, nelle cure post-operatorie e altro ancora. Fondamentalmente, le parentesi graffe ortopediche sono dispositivi medici indossabili che forniscono un adeguato allineamento, correzione della postura che supporta i muscoli, proteggendo e stabilizzando diverse parti del corpo, tra cui principalmente ossa, muscoli e articolazioni.

Giocatori di spicco nel mercato globale dei tutori e supporti ortopedici sono- Bauerfeind AG, Össur Hf, DJO Finance LLC, Breg, Inc., DeRoyal Industries, Inc., Bird & Cronin, Inc., Ottobock Holding GmbH & Co. KG, BSN medical, Zimmer Biomet Holdings, Inc., Oppo Medical, LLC, Becker Orthopaedic, Thuasne Group, 3M Company, Reh4Mat e United Ortho

Vengono applicate varie tecniche di ricerca produrre dati sulle strategie della concorrenza; andamento delle vendite e degli acquisti passati, presenti e futuri. Gli imprenditori che mirano a ispezionare l’attuale base di consumatori e raggiungere il pubblico di riferimento saranno in grado di sfruttare i dettagli demografici derivati ​​da diverse regioni, per inferire cambiamenti dinamici del mercato. Le prospettive su diverse forze dirompenti che si ritiene abbiano un’influenza trasformativa sulle vendite future rendono prezioso il documento. Approfondimenti su dove il mercato dovrebbe essere diretto negli anni previsti dal 2019 al 2026. Il rapporto fa anche luce su come i principali venditori stanno trasformando il business oggi.

Ai fini di questo studio, il mercato è segmentato in base a tipo, prodotti, applicazioni, utenti finali e le regioni:

Tipo (Entrate in milioni di dollari; 2016-2026)

morbida ed elastica

duro e rigido

incernierato bretelle

Altri sostegni e supporti

del prodotto (Entrate in milioni di USD; 2016–2026)

Gomito e avambraccio

Polso-mano

Spalle

Caviglia e piede

Ginocchio

colonna vertebrale e del collo

Applicazioni della(Entrate in milioni di USD; 2016–2026)

Lesioni Riabilitazione

Prevenzione delle lesioni

Artrosi Assistenza

post-operatoria

Altro

Utente finale (Entrate in milioni di dollari; 2016-2026)

Ospedali

CentriSanità

Cliniche

istituti di ricerca

Altri

regionale Outlook (Entrate in milioni di dollari; 2016-2026)

Nord America Stati Uniti Canada

Europa Germania Francia Regno Unito Spagna Italia Resto del Europa

Asia Pacifico, Cina India Giappone Resto del Asia- Pacifico,

Medio Oriente e Africa

America Latina Brasile



Lo studio prevede a cosa ci si può aspettare dal futuro mercato dei tutori e supporti ortopedici. La ricerca consente inoltre ai proprietari di prodotti di familiarizzare con le minacce immediate sul mercato, i requisiti dell’acquirente e le strategie commerciali efficaci attuate da importanti attori del settore. Il rapporto mira ad aiutare sia le aziende esistenti che i nuovi entranti non solo a prepararsi contro l’interruzione, ma anche a vedere opportunità. Esame approfondito delle tendenze del mercato, compresa la valutazione di enti governativi, organizzazioni finanziarie e altri organismi di regolamentazione. A partire da una prospettiva macroeconomica, lo studio esegue un esame dettagliato delle sottocategorie del settore e delle tendenze che hanno un impatto sul business.

