Passengers: ecco cosa pensa Keanu Reeves del film

Passengers, pellicola fantascientifica con protagonisti Chris Pratt e Jennifer Lawrence nei panni rispettivamente di Jim e Aurora, è stato uno degli ultimi film del 2016, e uno dei primi ad aprire la stagione cinematografica del 2017. Ma le cose sarebbero dovute andare diversamente, soprattutto per uno dei protagonisti, perché all’inizio c’era un altro attore incluso nel progetto, Keanu Reeves.

In attesa dell’uscita di John Wick: Chapter 2 nelle sale cinematografiche, Reeves ha parlato dell’acquisizione dello script di Passengers (scritto da Jon Spaihts) nel 2007. Il piano prevedeva l’attore non solo come il personaggio principale del film, ma anche nelle vesti di produttore. Nonostante ciò, a causa di vari ostacoli (come l’abbandono di alcune attrici tra cui Reese Witherspoon e Rachel McAdams), all’inizio del 2015 la Sony Pictures ha acquistato i diritti del film, e al posto di Keanu Reeves è stato scelto Chris Pratt. Fortunatamente per la pellicola Reeves ha gradito il prodotto finale:

“Penso che ciò che hanno realizzato Chris Pratt e Jennifer Lawrence sia letteralmente fantastico. Sono degli attori talentuosi e fenomenali. C’è anche Laurence Fishburne nel film, e anche la sua parte non è da meno. Sono contento che il mio partner di produzione, Stephen Hamel, e Jon Spaihts abbiano avuto la soddisfazione di vedere questo film realizzarsi veramente. Tutti coloro che sono coinvolti nel progetto hanno lavorato per anni duramente. Sono davvero molto felice che una storia così magnifica sia stata raccontata da queste persone altrettanto splendide“.

Quindi anche se il sogno di Keanu Reeves di recitare in Passengers non si è mai avverato, il suo premio di consolazione è stato comunque vedere un buon prodotto al cinema.

