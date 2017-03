Patrick Stewart tornerebbe nei panni del Professor X solo a una condizione

Patrick Stewart ha difficoltà a lasciare andare per sempre il suo Professor X. Solo qualche settimana fa che, anche se Hugh Jackman non avrebbe più interpretato Wolverine, lui ancora non era pronto per fare la medesima cosa con il suo personaggio di X-Men.

In seguito alla Première di Logan alla Berlinale, l’attore ha contraddetto quanto dichiarato precedentemente, sostenendo che, proprio a causa delle sensazioni provate alla fine della visione, Logan sarebbe stato il suo ultimo film nei panni del Professor X.

Nonostante ciò, Patrick Stewart potrebbe tornare a interpretare il noto personaggio solo a una condizione. Durante una recente intervista, infatti, la conversazione è andata a finire anche su Deadpool per un po’:

“Direi sì (cioè ha detto addio al personaggio), ma la discussione appena fatta su Deadpool mi fa pensare, beh… forse ci sarebbe una buona giustificazione per il ritorno di Charles Xavier“.

Deadpool è l’unico film nel franchise di X-Men a essere ambientato nel presente, quindi sarebbe possibile un’apparizione di Xavier al fianco di Colosso e Testata Mutante Negasonica. Sarebbe sicuramente divertente vedere Patrick Stewart in un ruolo più comico.

